रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर: अजमेर-जम्मूतवी-अजमेर का खातीपुरा में होगा ठहराव

इसी तरह गाड़ी संख्या 51974 जयपुर-मथुरा 17 व 20 फरवरी को जयपुर के स्थान पर बांदीकुई से संचालित होगी। यह गाड़ी जयपुर-बांदीकुई के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर 19 फरवरी को जम्मूतवी से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से रवाना होगी तथा 12404 लालगढ़-प्रयागराज 22 फरवरी को लालगढ से अपने निर्धारित समय से एक घंटे विलंब से चलेगी। वहीं 14321 बरेली-भुज रेलसेवा 20 फरवरी को जयपुर मंडल पर 30 मिनट रेगुलेट रहेगी।