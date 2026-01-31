रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर: अजमेर-जम्मूतवी-अजमेर का खातीपुरा में होगा ठहराव

(Photo Source- Patrika)
Railway news : रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 व 4 फरवरी को बीलवा, जयपुर में आयोजित राधा स्वामी वार्षिक सत्संग के अवसर पर विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने अजमेर-जम्मूतवी-अजमेर गाड़ी का खातीपुरा स्टेशन पर ठहराव दिया है।
रेलवे के अनुसार 12413 अजमेर–जम्मूतवी एक्सप्रेस 31 जनवरी से 5 फरवरी तक खातीपुरा स्टेशन पर शाम 4:35 बजे पहुंचेगी और 4:37 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 12414 जम्मूतवी–अजमेर एक्सप्रेस इसी अवधि में खातीपुरा स्टेशन पर सुबह 8:40 बजे आगमन और 8:42 बजे प्रस्थान करेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में जयपुर-बांदीकुई रेलखंड पर झर-जटवाड़ा स्टेशनों के बीच आरयूबी निर्माण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण कुछ रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 51973 मथुरा-जयपुर 17 व 20 फरवरी को मथुरा से प्रस्थान करेगी व बांदीकुई तक ही संचालित होगी। यह गाडी बांदीकुई-जयपुर के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।
इसी तरह गाड़ी संख्या 51974 जयपुर-मथुरा 17 व 20 फरवरी को जयपुर के स्थान पर बांदीकुई से संचालित होगी। यह गाड़ी जयपुर-बांदीकुई के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर 19 फरवरी को जम्मूतवी से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से रवाना होगी तथा 12404 लालगढ़-प्रयागराज 22 फरवरी को लालगढ से अपने निर्धारित समय से एक घंटे विलंब से चलेगी। वहीं 14321 बरेली-भुज रेलसेवा 20 फरवरी को जयपुर मंडल पर 30 मिनट रेगुलेट रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग