10 यूनिपोल लगाने के लिए 5 साल में देने होंगे 45 लाख रुपए, टेंडर आज

यूनिपोल की राशि अलवर जैसे शहर में इतनी अधिक बढ़ाना समझ से परे है। राशि अधिक होने से संबंधित फर्में भाग नहीं ले पाएंगी। इतनी रकम अदा करना हर किसी के बस में नहीं है। ऐसे में यह टेंडर होना मुश्किल है। टेंडर नहीं होने से अवैध रूप से होर्डिंग लगने की संभावना रहेगी, जिसके बदले खेल हो सकते हैं। ऐसे में निगम को इस टेंडर को वापस लेते हुए इनकी दरें कम करनी चाहिए या फिर 10 यूनिपोल की अलग-अलग राशि घटाते हुए टेंडर करने चाहिए - चंदन शर्मा, रिटायर्ड इंजीनियर, यूआइटी