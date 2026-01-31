3 फरवरी तक बारिश की चेतावनी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शनिवार को अलवर जिले में हल्के बादल छाए रहे। मौसम केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे देखते हुए अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।