3 फरवरी तक बारिश की चेतावनी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update Today : मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर जिले सहित अन्य जिलों में 3 फरवरी तक बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं इसके बाद भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कई इलाकों में कोहरे का असर रहेगा और तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होने से ठंड बनी रह सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शनिवार को अलवर जिले में हल्के बादल छाए रहे। मौसम केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे देखते हुए अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।
इसके अलावा शेष जिलों में बारिश और मेघगर्जन को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आमजन से भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने संभावित हालात को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
