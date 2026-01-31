31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

3 फरवरी तक बारिश की चेतावनी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update Today : मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव की चेतावनी जारी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 31, 2026

representative picture (patrika)

Weather Update Today : मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर जिले सहित अन्य जिलों में 3 फरवरी तक बारिश की संभावना बनी हुई है, वहीं इसके बाद भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कई इलाकों में कोहरे का असर रहेगा और तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होने से ठंड बनी रह सकती है।

इन जिलों में हो सकती है बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शनिवार को अलवर जिले में हल्के बादल छाए रहे। मौसम केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे देखते हुए अलवर, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।

इसके अलावा शेष जिलों में बारिश और मेघगर्जन को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है और आमजन से भी खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने संभावित हालात को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 3 फरवरी तक बारिश की चेतावनी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 यूनिपोल लगाने के लिए 5 साल में देने होंगे 45 लाख रुपए, टेंडर आज

अलवर

राजस्थान के इस बड़े शहर में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, भजनलाल सरकार अहम प्रोजेक्ट को जल्द देगी मंजूरी

New roadways bus stand
अलवर

पिनान में सांड पर कुल्हाड़ी से हमला, समय रहते बची जान, आरोपी की तलाश शुरू

अलवर

रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर: अजमेर-जम्मूतवी-अजमेर का खातीपुरा में होगा ठहराव

अलवर

BJP Member Resign: राजस्थान के 3 भाजपा सदस्यों ने दिया इस्तीफा तो मच गया हड़कंप, MLA पर लगाए ये गंभीर आरोप

BJP News
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.