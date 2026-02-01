बहरोड़ थाने पर AK-47 से की थी अंधाधुंध फायरिंग, पपला गुर्जर को भगाया था, अब आरोपी जमानत पर रिहा

यह मामला 6 सितंबर 2019 की रात का है, जब बहरोड़ पुलिस ने एक वाहन को रोककर तलाशी ली थी। वाहन से 32 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे और एक युवक को हिरासत में लिया गया। बाद में उसकी पहचान हरियाणा निवासी गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला के रूप में हुई। इस दौरान उसके साथी हथियार लेकर मौके से फरार हो गए थे, जिनमें राजवीर गुर्जर भी शामिल था। पुलिस के अनुसार, इसी घटना के बाद राजवीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और अगले दिन सुबह करीब 7 बजे बहरोड़ थाने पर अंधाधुंध फायरिंग कर पपला गुर्जर को लॉकअप से छुड़ा लिया।