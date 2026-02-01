जूली व देवी सिंह ने पूछा, लिपिक भर्ती में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने वालों पर कार्रवाई में देरी क्यों

अलवर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधानसभा में लिपिक भर्ती व जारी किए गए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कई सवाल लगाए हैं। उन्होंने पूछा है कि फर्जीवाड़ा करने वाले कितने लोगों को बर्खास्त किया गया और कार्रवाई में देरी क्यों की गई? इन सभी सवालों के जवाब सरकार ने जिला परिषद अलवर से मांगे हैं। साथ ही प्रदेश की अन्य जिला परिषदों से इसको लेकर जवाब मांगे गए हैं। क्योंकि लिपिक भर्ती पूरे प्रदेश में एक साथ हुई थी, जिसको लेकर तमाम लोग कटघरे में हैं।