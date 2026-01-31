Rajasthan Farmers: बदला खेती का गणित, किसानों ने इन 5 फसलों से मुंह मोड़ा; जानिए क्यों

कम लागत और अपेक्षाकृत स्थिर उत्पादन के चलते सरसों किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। इस सीजन में जिलेभर में एक लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुवाई की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इसके साथ ही सब्जी उत्पादन में भी तेजी आई है। नगदी फसलों से बेहतर मुनाफा मिलने के कारण किसान सब्जियों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।