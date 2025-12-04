4 December 2025,

Thursday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer: जोधपुर-उदयपुर में वकीलों से विवाद के बाद अब डॉक्टर का विवाद, गलत जांच करने पर थानेदार सस्पेंड

Barmer News: एसएचओ पर आरोप है कि उन्होंने मामले की जाँच में घोर लापरवाही बरती और आरोपी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से घटना की वास्तविक धाराओं को कमजोर कर दिया, जिससे आरोपी आसानी से जमानत पर रिहा हो गया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Jayant Sharma

Dec 04, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

Barmer News: जोधपुर और उदयपुर में वकीलों से पंगे के बाद अब बाड़मेर में पुलिस और डॉक्टर का विवाद सामने आया है। सीधे तौर पर पुलिसकर्मी की लापरवाही मानते हुए बाड़मेर के एसपी ने थानेदार को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर से मारपीट करने वाले शख्स को लाभ पहुंचाने और अपने काम के प्रति जान बूझकर लारवाही बरतने के चलते एसपी ने ये एक्शन लिया है। थानेदार जो कि कोतवाली थाने में एसआई हैं…. उन्हें निलंबित किया गया है। उनका नाम लच्छाराम है। आरोप है कि उन्होंने मामले की जाँच में घोर लापरवाही बरती और आरोपी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से घटना की वास्तविक धाराओं को कमजोर कर दिया, जिससे आरोपी आसानी से जमानत पर रिहा हो गया।

यह था पूरा मामला

घटना 27 नवंबर की है, जब बाड़मेर के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर दिनेश गढ़वीर के साथ ओपीडी रूम में एक युवक ने मारपीट की थी। पीड़ित डॉक्टर ने तुरंत कोतवाली थाने में जाकर इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार तो किया, लेकिन केवल शांतिभंग धारा के तहत। इसके बाद आरोपी को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ से उसे आसानी से जमानत मिल गई।

पुलिस की लापरवाही, आरोपी को लाभ

मामला गंभीर था। डॉक्टर पक्ष एसपी तक पहुंचा तो एसपी ने मामले की गंभीरता समझते हुए कार्रवाई की। एसपी नरेन्द्र सिंह मीणा ने डॉक्टर पक्ष को सुना और मामले से संबंधित तमाम दस्तावेज जांचे। एसपी द्वारा करवाई गई जाँच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जाँच अधिकारी ने पीड़ित डॉक्टर की चोट संबंधी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही आरोपी को गिरफ्तार किया और 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश कर दिया।

पुलिस ने आरोपी को फायदा पहुँचाने की नीयत से मारपीट की वास्तविक और गंभीर धाराओं को मुकदमे में दर्ज नहीं किया। इस गलती के कारण, गंभीर मारपीट का मामला हल्की धाराओं में बदल गया और आरोपी को आसानी से जमानत मिल गई।

एसपी ने लिया कड़ा एक्शन

जाँच में लापरवाही स्पष्ट पाए जाने पर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में गंभीर चूक हुई है, सही समय पर साक्ष्य नहीं जुटाए गए, जिससे मामला कमजोर हुआ और आरोपी को सीधे लाभ पहुँचाया गया। इन आधारों पर लच्छाराम को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसआई के विरुद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन है और यदि उन पर दोष साबित होता है, तो आगे कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: लीगल-वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा… धमकाने वाले SHO निलंबित, पुलिस कमिश्नर तलब, कोर्ट ने कहा ‘सॉफ्ट स्किल’ ट्रेनिंग दें
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: जोधपुर-उदयपुर में वकीलों से विवाद के बाद अब डॉक्टर का विवाद, गलत जांच करने पर थानेदार सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: घर से भागा प्रेमी जोड़ा, डर के मारे टांके में कूदा, युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर

Lover couple, Lover couple suicide, Lover couple suicide in Barmer, Lover couple suicide in Rajasthan, Barmer news, Rajasthan news
बाड़मेर

राजस्थान की ‘जलपरी’, 3 साल की उम्र में हुआ पोलियो, फिर भी नहीं मानी हारी, जीत चुकी हैं 23 मेडल

Sita Devi
बाड़मेर

बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर ED की रेड, बाहरी फंडिंग की जांच में डायरेक्टर आदिल खान से लंबी पूछताछ

Barmer ED raids Mahila Mandal Sansthan
बाड़मेर

Rajasthan News : भारतमाला हाईवे पर ट्रेलर में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

बाड़मेर

राजस्थान: शादी समारोह में डांस करने गए युवक का अपहरण, मां से मोबाइल पर पैसे की डिमांड

kidnapped
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.