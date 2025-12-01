राजस्थान: शादी समारोह में डांस करने गए युवक का अपहरण, मां से मोबाइल पर पैसे की डिमांड

जांच के दौरान मोबाइल की लोकेशन जोधपुर में मिली। इस पर बाड़मेर पुलिस ने जोधपुर पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही जोधपुर पुलिस ने तलाश शुरू की और युवक को वहां से दस्तयाब कर लिया। उसे बाड़मेर पुलिस की टीम द्वारा थाने लाकर पूछताछ की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि युवक का वास्तव में अपहरण हुआ था या वह अपनी मर्जी से लापता हुआ।