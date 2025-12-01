Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान: शादी समारोह में डांस करने गए युवक का अपहरण, मां से मोबाइल पर पैसे की डिमांड

बाड़मेर शहर की एक होटल में रुका युवक अचानक गायब हो गया। युवक के मोबाइल नंबर से उसकी मां से वॉट्सएप के जरिए पैसों की रिमांड की गई। मां ने इसकी सूचना जोधपुर से कंट्रोल रूम को दी।

बाड़मेर

image

Dec 01, 2025

पुलिस जांच में जुटी (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: बाड़मेर शहर की एक होटल में ठहरा एक युवक रविवार को अचानक गायब हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। युवक के मोबाइल नंबर से उसकी मां को वॉट्सएप पर पैसों की डिमांड भेजी गई।

बता दें कि यह संदेश मिलते ही मां ने जोधपुर से कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस बाड़मेर तुरंत सक्रिय हुई और युवक की लोकेशन ट्रैस करने का प्रयास शुरू किया।

जांच के दौरान मोबाइल की लोकेशन जोधपुर में मिली। इस पर बाड़मेर पुलिस ने जोधपुर पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही जोधपुर पुलिस ने तलाश शुरू की और युवक को वहां से दस्तयाब कर लिया। उसे बाड़मेर पुलिस की टीम द्वारा थाने लाकर पूछताछ की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि युवक का वास्तव में अपहरण हुआ था या वह अपनी मर्जी से लापता हुआ।

पुलिस के अनुसार, जोधपुर निवासी सुनील घांची अपने 7-8 सदस्यों की टीम के साथ शादी समारोह में डांस कार्यक्रम करने बाड़मेर आया था। सभी लोग एक होटल में ठहरे हुए थे, तभी अचानक सुनील घांची गायब हो गया।

उसकी मां के मोबाइल पर वॉट्सएप से पैसों की मांग की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैस की।

पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। युवक से पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला अपहरण का है या किसी व्यक्तिगत कारण से वह खुद चला गया। साथ ही पैसों की डिमांड किसने की, उसकी भी जांच की जाएगी।

Updated on:

01 Dec 2025 02:24 pm

Published on:

01 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान: शादी समारोह में डांस करने गए युवक का अपहरण, मां से मोबाइल पर पैसे की डिमांड

