राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, खेत में जा रही विवाहिता से चाकू की नोंक पर किया था बलात्कार

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
गुड़ामालानी (बाड़मेर): गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 25 दिन पहले दर्ज हुए बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई के नेतृत्व में की गई जांच के बाद मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पुरखाराम कलबी पुत्र गंगदाराम कलबी, निवासी सिंधासवा हरनियान को गिरफ्तार किया गया।
बता दें कि पीड़िता ने 18 सितंबर 2025 को पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि घटना के दिन उसका पति घर पर नहीं था। वह खेती के लिए दूसरे खेत पर जाने के लिए निकली थी।
रास्ते में जब वह पड़ोसी के खेत से गुजरी, तो झाड़ियों में बैठे पुरखाराम कलबी ने पहले से योजना के तहत उसे रोक लिया। आरोपी ने चाकू दिखाकर धमकाया और दबाव बनाते हुए बलात्कार किया।
पीड़िता के मुताबिक, वारदात के दौरान आरोपी के एक साथी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। पुरखाराम ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी, तो वीडियो वायरल कर देगा।
पीड़िता ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी लगातार ब्लैकमेल करता रहा और मानसिक रूप से परेशान करता रहा। बाद में आरोपी ने वीडियो वायरल भी कर दिया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए गुड़ामालानी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लगातार अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है, मामले में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग