बाड़मेर

राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, खेत में जा रही विवाहिता से चाकू की नोंक पर किया था बलात्कार

चाकू की नोंक पर एक महिला से बलात्कार करने के मुख्य आरोपी पूर्व मंडल उपाध्यक्ष को मंगलवार को गुड़ामालानी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध 25 दिन पहले गुड़ामालानी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 26, 2025

Gudamalani BJP leader arrested

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

गुड़ामालानी (बाड़मेर): गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 25 दिन पहले दर्ज हुए बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई के नेतृत्व में की गई जांच के बाद मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पुरखाराम कलबी पुत्र गंगदाराम कलबी, निवासी सिंधासवा हरनियान को गिरफ्तार किया गया।

बता दें कि पीड़िता ने 18 सितंबर 2025 को पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि घटना के दिन उसका पति घर पर नहीं था। वह खेती के लिए दूसरे खेत पर जाने के लिए निकली थी।

रास्ते में जब वह पड़ोसी के खेत से गुजरी, तो झाड़ियों में बैठे पुरखाराम कलबी ने पहले से योजना के तहत उसे रोक लिया। आरोपी ने चाकू दिखाकर धमकाया और दबाव बनाते हुए बलात्कार किया।

पीड़िता के मुताबिक, वारदात के दौरान आरोपी के एक साथी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। पुरखाराम ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना की जानकारी किसी को दी, तो वीडियो वायरल कर देगा।

पीड़िता ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी लगातार ब्लैकमेल करता रहा और मानसिक रूप से परेशान करता रहा। बाद में आरोपी ने वीडियो वायरल भी कर दिया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए गुड़ामालानी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लगातार अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है, मामले में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।

Published on:

26 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, खेत में जा रही विवाहिता से चाकू की नोंक पर किया था बलात्कार

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

