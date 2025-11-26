राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, खेत में जा रही विवाहिता से चाकू की नोंक पर किया था बलात्कार

गुड़ामालानी (बाड़मेर): गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में 25 दिन पहले दर्ज हुए बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई के नेतृत्व में की गई जांच के बाद मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पुरखाराम कलबी पुत्र गंगदाराम कलबी, निवासी सिंधासवा हरनियान को गिरफ्तार किया गया।