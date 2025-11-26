Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur Road Accident: एक मोड़…और खत्म हो गई जिंदगी, नीलगाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार, पति-पत्नी की मौत

Jodhpur road accident: जोधपुर में मथानिया थाना क्षेत्र के उम्मेद नगर के पास ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़ंत में कार सवार दंपती की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक नीलगाय से बचने की कोशिश में वाहन मोड़ा और हादसा हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Nov 26, 2025

Jodhpur road accident
Play video

सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत (फोटो- पत्रिका)

Jodhpur road accident: जोधपुर: मंगलवार रात ढाई बजे मथानिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। उम्मेद नगर के पास ट्रक और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में कार सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।

बता दें कि मृतक दंपती जितेंद्र सोनी और उनकी पत्नी जोधपुर से मथानिया की ओर कार से जा रहे थे। उसी दौरान सामने से गाजर से भरा एक ट्रक आ रहा था। बताया गया कि ट्रक चालक ने सड़क पर अचानक आई नील गाय से बचने के लिए वाहन को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर कार से जा टकराया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मथानिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर रात के समय नीलगायों की संख्या बढ़ रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस अब ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: CM भजनलाल का गहलोत को करारा जवाब, ‘अधिकारी आपके-हमारे नहीं, सरकार के होते हैं’
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma reply to Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 11:58 am

Published on:

26 Nov 2025 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Road Accident: एक मोड़…और खत्म हो गई जिंदगी, नीलगाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार, पति-पत्नी की मौत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की बीटेक इंजीनियर से लेह-पुलवामा की SSP तक, मिलें IPS नित्या से जो अब जोधपुर में DCP, जानें संघर्ष की कहानी

जोधपुर

Jodhpur Crime: जोधपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 22 क्विंटल डोडा पोस्त और 6 वाहन जब्त

doda post, doda post smuggling, doda post smuggling in Jodhpur, doda post smuggling in Rajasthan, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news
जोधपुर

Railway News : पश्चिमी राजस्थान को मिली एक और ट्रेन, दिल्ली तक का सफर अब होगा आसान, इन शहरों को मिलेगा फायदा

Western Rajasthan gets another train Jaisalmer-Shakur Basti Express Approval granted benefiting these cities
जोधपुर

Rajasthan Crime: सुनसान जगह का फायदा उठाकर दिव्यांग युवती से दरिंदगी, लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा आरोपी

नाबालिक के साथ दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जोधपुर

राजस्थान में यहां स्पा सेंटर बने विदेशी युवतियों के अवैध ठिकाने, 11 माह में 27 पकड़ी गईं

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.