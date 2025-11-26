Jodhpur Road Accident: एक मोड़…और खत्म हो गई जिंदगी, नीलगाय को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार, पति-पत्नी की मौत

सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत (फोटो- पत्रिका)
Jodhpur road accident: जोधपुर: मंगलवार रात ढाई बजे मथानिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। उम्मेद नगर के पास ट्रक और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में कार सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।
बता दें कि मृतक दंपती जितेंद्र सोनी और उनकी पत्नी जोधपुर से मथानिया की ओर कार से जा रहे थे। उसी दौरान सामने से गाजर से भरा एक ट्रक आ रहा था। बताया गया कि ट्रक चालक ने सड़क पर अचानक आई नील गाय से बचने के लिए वाहन को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर कार से जा टकराया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मथानिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर रात के समय नीलगायों की संख्या बढ़ रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस अब ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।
