Politics: CM भजनलाल का गहलोत को करारा जवाब, ‘अधिकारी आपके-हमारे नहीं, सरकार के होते हैं’

Ashok Gehlot and CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
पाली/जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पाली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और धार्मिक कार्यक्रमों में सीएम ने शिरकत की। सीएम ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि हमारे समय में लगे अधिकारियों को हम लगा रहे हैं। गहलोत को यह समझना चाहिए कि अधिकारी आपका-हमारा नहीं होता। अधिकारी सरकार का होता है।
सीएम ने कहा कि आपके समय में ये ही अधिकारी काम कर रहे थे और 19 में से 17 पेपरलीक हुए। आज भी ये ही अधिकारी हैं और एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने पाली में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार शाम को संक्षिप्त प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट स्थित वीआईपी लाउंज में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समसामयिक गतिविधियों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए।
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने गत दो वर्षों में जितने काम किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे 5 साल में भी उतने काम नहीं हुए। हमने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया। इसमें निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए, जिनमें से 7 लाख करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।
प्रदेश सरकार ने संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रदेश में 129 मेलों, उत्सवों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 21 हजार से अधिक यात्रियों को अयोध्या और लगभग 6 हजार श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए।
इस योजना के तहत 57 हजार से अधिक यात्रियों को ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा चुकी है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में राजस्थान से शामिल होने गए लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने विशेष कैप स्थापित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण में अनेक कार्य हुए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। यह मंदिर सांस्कृतिक तौर पर विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। आज करोड़ों लोगों धार्मिक भावनाओं को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ने मंदिर में धर्मध्वजा फहराई।
समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी जिलों में घर-घर पेयजल पहुंचाने की योजना शुरू की गई है। दो साल से राजस्थान के सभी बांध भर रहे हैं। पाली जिले के जवाई बांध के गेट भी खुले हैं। आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान को हरियालो राजस्थान बना देंगे।
