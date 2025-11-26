Politics: CM भजनलाल का गहलोत को करारा जवाब, ‘अधिकारी आपके-हमारे नहीं, सरकार के होते हैं’

पाली/जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पाली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और धार्मिक कार्यक्रमों में सीएम ने शिरकत की। सीएम ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि हमारे समय में लगे अधिकारियों को हम लगा रहे हैं। गहलोत को यह समझना चाहिए कि अधिकारी आपका-हमारा नहीं होता। अधिकारी सरकार का होता है।