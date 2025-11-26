Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Politics: CM भजनलाल का गहलोत को करारा जवाब, ‘अधिकारी आपके-हमारे नहीं, सरकार के होते हैं’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आया है कि हमारे समय में जो अधिकारी लगे थे, उन्हें लगा रहे हैं। जबकि अधिकारी सरकार का होता है। पूर्व की सरकार ने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 26, 2025

CM Bhajanlal Sharma reply to Ashok Gehlot

Ashok Gehlot and CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

पाली/जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को पाली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और धार्मिक कार्यक्रमों में सीएम ने शिरकत की। सीएम ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेते हुए कहा कि वे कह रहे हैं कि हमारे समय में लगे अधिकारियों को हम लगा रहे हैं। गहलोत को यह समझना चाहिए कि अधिकारी आपका-हमारा नहीं होता। अधिकारी सरकार का होता है।

सीएम ने कहा कि आपके समय में ये ही अधिकारी काम कर रहे थे और 19 में से 17 पेपरलीक हुए। आज भी ये ही अधिकारी हैं और एक भी पेपरलीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने पाली में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार शाम को संक्षिप्त प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट स्थित वीआईपी लाउंज में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समसामयिक गतिविधियों और विकास कार्यों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए।

हमारे दो साल के काम पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल से ज्यादा

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने गत दो वर्षों में जितने काम किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे 5 साल में भी उतने काम नहीं हुए। हमने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया। इसमें निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए, जिनमें से 7 लाख करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है।

21 हजार से अधिक को कराई अयोध्या यात्रा

प्रदेश सरकार ने संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रदेश में 129 मेलों, उत्सवों व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 21 हजार से अधिक यात्रियों को अयोध्या और लगभग 6 हजार श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए।

इस योजना के तहत 57 हजार से अधिक यात्रियों को ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा चुकी है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में राजस्थान से शामिल होने गए लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने विशेष कैप स्थापित किया।

आस्था धामों में हो रहे विश्व स्तरीय विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण में अनेक कार्य हुए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। यह मंदिर सांस्कृतिक तौर पर विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। आज करोड़ों लोगों धार्मिक भावनाओं को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ने मंदिर में धर्मध्वजा फहराई।

हरियालो राजस्थान बनाएंगे

समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी जिलों में घर-घर पेयजल पहुंचाने की योजना शुरू की गई है। दो साल से राजस्थान के सभी बांध भर रहे हैं। पाली जिले के जवाई बांध के गेट भी खुले हैं। आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान को हरियालो राजस्थान बना देंगे।

ये भी पढ़ें

Budget Review Meeting: विकसित राजस्थान @ 2047 की दिशा में तेज हुई रफ्तार, बजट प्रगति की सख्त समीक्षा
जयपुर
Rajasthan New Chief Secretary V. Srinivas will be the priorities and challenges know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Politics: CM भजनलाल का गहलोत को करारा जवाब, ‘अधिकारी आपके-हमारे नहीं, सरकार के होते हैं’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों की नियुक्ति रोकी, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए BSTC ही मान्य

Rajasthan High Court
जयपुर

Jaipur firing: झोटवाड़ा में देर रात घर के बाहर फायरिंग से फैली सनसनी, कार का कांच चीरती हुई अंदर गई गोली

Rajasthan Police
जयपुर

राजस्थान के इस शहर को 99 किमी लंबी हाई-स्पीड रिंग रोड का मिला तोहफा, 140 गांवों और 10 तहसीलों से गुजरेगी 6 लेन चौड़ी सड़क

Jaipur Ring Road
जयपुर

गैंगस्टर महिमा मंडन पर पुलिस एक्शनः लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

जयपुर

Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

denmark farming
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.