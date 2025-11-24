Rajasthan News: सीएम भजनलाल ने मेट्रो फेज-2 को लेकर अधिकारियों को दिए ये निर्देश

CM Bhajan Lal Sharma: फोटो पत्रिका
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर की बढ़ती आबादी के दबाव के मद्देनजर जयपुर मेट्रो विस्तार से शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही, शहर के यातायात दबाव को भी कम करने में जयपुर मेट्रो फेज-2 कारगर साबित होगी।
सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज-2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्च व लागत का समुचित आकलन किया जाए, जिससे वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग हो सके। सीएम ने कहा कि मेट्रो के आगामी विस्तार में मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां यातायात का दबाव ज्यादा हो।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जयपुर मेट्रो फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जयपुर मेट्रो फेज 2 की लम्बाई 42.80 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। फेज-2 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर रेलवे स्टेशन और गांधी नगर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेगा।
इसके माध्यम से एसएमएस स्टेडियम, एसमएमएस हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, विद्याधर नगर, अंबाबाड़ी, टोंक रोड के सभी प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र तथा सीकर रोड सहित विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में भी आमजन को मेट्रो की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
