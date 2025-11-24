Rajasthan News: सीएम भजनलाल ने मेट्रो फेज-2 को लेकर अधिकारियों को दिए ये निर्देश

सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज-2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्च व लागत का समुचित आकलन किया जाए, जिससे वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग हो सके। सीएम ने कहा कि मेट्रो के आगामी विस्तार में मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां यातायात का दबाव ज्यादा हो।