Budget Review Meeting: विकसित राजस्थान @ 2047 की दिशा में तेज हुई रफ्तार, बजट प्रगति की सख्त समीक्षा

Vision Rajasthan 2047: जयपुर। राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य “विकसित राजस्थान @ 2047” को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण विभागों की व्यापक समीक्षा बैठक ली। बैठक में ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, खनिज एवं पेट्रोलियम तथा आयोजना विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनकी प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यह विजन राजस्थान के भविष्य का रोडमैप है और इसके लक्ष्यों की प्राप्ति केवल समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बजट घोषणा की वर्षवार निगरानी हो और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं।