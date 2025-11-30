Air Pollution: राजस्थान में दिल्ली जैसे हालात, AQI 400 पार, सांस और आंखों में जलन से लोग परेशान

खेड़ रोड पर भी पीएम 2.5 की रीडिंग 406 और पीएम 10 की 470 मिली है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में पीएम 2.5 में 315 और पीएम 10 में 365, रबारियों का टांका क्षेत्र में पीएम 2.5 में 234 व पीएम 10 में 271 तथा गायत्री चौक में पीएम 2.5 में 167 व पीएम 10 में 193 रीडिंग दर्ज हुई है। सामान्य दिनों में शहर का एक्यूआई 100-150 के बीच रहता है। लेकिन धूल ने इसे गंभीर असर की श्रेणी में पहुंचा दिया है।