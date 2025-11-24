Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Pollution : राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, 12 शहरों का एक्यूआइ 200 पार पहुंचा, जानें इनके नाम

Rajasthan Pollution : दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की रविवार को आबोहवा खराब रही। कहीं इसमें आपके शहर का नाम तो नहीं, पढ़ें।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Rajasthan Pollution rises 12 cities AQI crosses 200 know their names

जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में बढ़ा प्रदूषण। फोटो : पत्रिका

Rajasthan Pollution : दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की रविवार को आबोहवा खराब रही, इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 से अधिक रहा। रविवार को भिवाड़ी व कोटा का एक्यूआइ 300 को पार कर गया, वहीं राजधानी में सीतापुरा क्षेत्र का एक्यूआइ भी 307 तक रहा, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है।

जयपुर में तीसरे दिन भी प्रदूषण का स्तर रहा गंभीर

प्रदेश में जयपुर में तीसरे दिन भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा, सीतापुरा क्षेत्र का एक्यूआइ 307 रहा। इन शहरों में जमीन की सतह के नजदीक प्रदूषण तत्व अधिक होने से दिनभर स्मॉग छाया रहा। हालांकि शाम होते ही प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली, एक्यूआइ भी थोड़ा कम हुआ।

ये हैं श्रेणियां

अच्छा - 0-50 AQI
ठीक - 51-100 AQI
मध्यम - 101-200 AQI
खराब - 201-300 AQI
गंभीर - 301-400 AQI
खतरनाक - 401-500 AQI

कम पारा, बड़ी वजह

जब तापमान कम हो जाता है और हवा रुक जाती है तो प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि प्रदूषक तत्वों का हवा में डिस्पर्शन (एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते) नहीं हो पाता है और वे जमीन की सतह के नजदीक ही रह जाते हैं।
एस.एन. टिक्कीवाल, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल

ये भी पढ़ें

JDA Action : अब जयपुर के वैशाली नगर की 4 सड़कों पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी, बाजार में मचा हड़कंप
जयपुर
JDA Action Jaipur Vaishali Nagar four roads run on bulldozer notice issued market creating panic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 10:32 am

Published on:

24 Nov 2025 09:35 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Pollution : राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, 12 शहरों का एक्यूआइ 200 पार पहुंचा, जानें इनके नाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika National Book Fair: ‘ज्ञान बिना मुक्ति नहीं और बुद्धि बिना ज्ञान पूर्ण नहीं’, बुक ‘कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता’ पर हुई चर्चा

Patrika National Book Fair
जयपुर

Patrika National Book Fair : ‘तड़का फन प्लग्ड’ में हुई खूब मस्ती, पंजाबी, हिंदी व राजस्थानी गानों से माहौल हुआ संगीतमय

Patrika National Book Fair Jaipur Tadka Fun Plugged lot of fun Punjabi Hindi and Rajasthani songs filled atmosphere with music
जयपुर

Rajasthan: 15 साल की बेटी के सामने पिता की छूटी सांसें; पिता की मौत का वो दर्दनाक पल, सामने आए पहाड़ी यात्रा के जोखिम

जयपुर

Khelo India University Games 2025: राजस्थान में आज से आगाज, 7 शहरों में होगा खेलों का महाकुंभ

Khelo India University Games 2025
जयपुर

Jaipur Accident: किसकी जिम्मेदारी? नाबालिगों की मौत ने खड़े कर दिए ये तीन बड़े सवाल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.