Rajasthan Pollution : राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, 12 शहरों का एक्यूआइ 200 पार पहुंचा, जानें इनके नाम

Rajasthan Pollution : दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की रविवार को आबोहवा खराब रही, इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 से अधिक रहा। रविवार को भिवाड़ी व कोटा का एक्यूआइ 300 को पार कर गया, वहीं राजधानी में सीतापुरा क्षेत्र का एक्यूआइ भी 307 तक रहा, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है।