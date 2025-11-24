Rajasthan Pollution : राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, 12 शहरों का एक्यूआइ 200 पार पहुंचा, जानें इनके नाम

जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में बढ़ा प्रदूषण। फोटो : पत्रिका
Rajasthan Pollution : दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की रविवार को आबोहवा खराब रही, इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 200 से अधिक रहा। रविवार को भिवाड़ी व कोटा का एक्यूआइ 300 को पार कर गया, वहीं राजधानी में सीतापुरा क्षेत्र का एक्यूआइ भी 307 तक रहा, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है।
प्रदेश में जयपुर में तीसरे दिन भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा, सीतापुरा क्षेत्र का एक्यूआइ 307 रहा। इन शहरों में जमीन की सतह के नजदीक प्रदूषण तत्व अधिक होने से दिनभर स्मॉग छाया रहा। हालांकि शाम होते ही प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली, एक्यूआइ भी थोड़ा कम हुआ।
अच्छा - 0-50 AQI
ठीक - 51-100 AQI
मध्यम - 101-200 AQI
खराब - 201-300 AQI
गंभीर - 301-400 AQI
खतरनाक - 401-500 AQI
जब तापमान कम हो जाता है और हवा रुक जाती है तो प्रदूषण बढ़ जाता है। क्योंकि प्रदूषक तत्वों का हवा में डिस्पर्शन (एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते) नहीं हो पाता है और वे जमीन की सतह के नजदीक ही रह जाते हैं।
एस.एन. टिक्कीवाल, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल
