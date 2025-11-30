Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

भारत-पाक बॉर्डर से बड़ी खबर: संदिग्ध ड्रोन मिलने से फैली सनसनी, हाई पावर बैटरी से बढ़ा संदेह, BSF जांच में जुटी

सम थाना क्षेत्र की लखमनियों की बस्ती के पास झाड़ियों में रविवार सुबह एक क्वाड-कॉप्टर ड्रोन बरामद हुआ। सूचना पर BSF व पुलिस पहुंची और ड्रोन कब्जे में लिया। उस पर ब्रांडिंग, सीरियल नंबर या कैमरा नहीं मिला।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Nov 30, 2025

Suspicious drone

संदिग्ध ड्रोन (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर: भारत-पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार सुबह सम थाना क्षेत्र के लखमनियों की बस्ती के पास एक काले रंग का बड़ा क्वाड-कॉप्टर ड्रोन झाड़ियों में गिरा हुआ मिला।

बता दें कि खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने इसे देखा तो बैटरी की भारी क्षमता देखकर घबरा गए और तुरंत पुलिस व BSF को सूचना दी। ड्रोन की बनावट, उसका आकार और हाई-पावर बैटरी इसे अत्यंत संदिग्ध बना रहे हैं।

सूचना मिलते ही BSF और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। ड्रोन पर न तो कोई ब्रांडिंग थी, न सीरियल नंबर और न ही कैमरा मॉड्यूल, जो इसे और भी संदेहास्पद बनाता है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह ड्रोन सीमा पार से आया है या फिर किसी स्थानीय स्तर पर चलाए गए मिशन का हिस्सा था।

सुरक्षा एजेंसियां तकनीकी जांच में जुटीं

ड्रोन के पार्ट्स, बैटरी और तकनीकी स्पेसिफिकेशन की बारीकी से जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ड्रोन में हाई-कैपेसिटी बैटरी लगी थी, जो लंबी उड़ान की क्षमता का संकेत देती है। जांच दल यह भी पता लगा रहा है कि क्या ड्रोन में GPS, कैमरा या कोई डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम सक्रिय था।

ग्रामीणों में दहशत

ग्रामीणों ने बताया कि ड्रोन गिरने की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह की मानवीय गतिविधि नहीं दिखी। चूंकि यह इलाका भारत-पाक सीमा के बेहद नजदीक है, इसलिए किसी भी तकनीकी उपकरण का मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मामला बन जाता है। BSF ने आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत देने की अपील की है।

पहले भी मिल चुका है ड्रोन

गौरतलब है कि 20 नवंबर को भी रामगढ़ क्षेत्र में ऐसा ही संदिग्ध ड्रोन मिला था, जिसके बाद से सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी। लगातार दो घटनाओं ने अब सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

Published on:

30 Nov 2025 10:30 am

Published on: 30 Nov 2025 10:30 am
Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / भारत-पाक बॉर्डर से बड़ी खबर: संदिग्ध ड्रोन मिलने से फैली सनसनी, हाई पावर बैटरी से बढ़ा संदेह, BSF जांच में जुटी

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

