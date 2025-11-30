भारत-पाक बॉर्डर से बड़ी खबर: संदिग्ध ड्रोन मिलने से फैली सनसनी, हाई पावर बैटरी से बढ़ा संदेह, BSF जांच में जुटी

ग्रामीणों ने बताया कि ड्रोन गिरने की आवाज सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह की मानवीय गतिविधि नहीं दिखी। चूंकि यह इलाका भारत-पाक सीमा के बेहद नजदीक है, इसलिए किसी भी तकनीकी उपकरण का मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मामला बन जाता है। BSF ने आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत देने की अपील की है।