राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर मिला संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जैसलमेर। राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। ड्रोन मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं। ड्रोन की जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, रामगढ़ नहरी क्षेत्र में स्थित खेत में काम कर रहे किसान की नजर अचानक खेत में पड़े संदिग्ध ड्रोन पर पड़ी। शुरुआत में किसान ने इसे सामान्य उपकरण समझा, लेकिन करीब जाकर देखा तो उसे संदेह हुआ। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को सुरक्षा घेरे में लेते हुए आसपास के इलाके की तलाशी की और ग्रामीणों से भी पूछताछ की।
ड्रोन जिस स्थान पर मिला है वह सीमा से कुछ किलोमीटर दूर ही है। ऐसे में ड्रोन के पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ड्रोन कहां से आया और इसका उद्देश्य क्या था।
ड्रोन मिलने के बाद स्थानीय सुरक्षा तंत्र को और सतर्क कर दिया गया है। सेना और बीएसएफ को भी सूचना दी गई है ताकि सीमा पर निगरानी और बढ़ाई जा सके। बता दें कि सीमा क्षेत्रों में हाल के वर्षों में ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं, जिनमें कई बार नशीले पदार्थ, हथियार और जासूसी उपकरण मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
