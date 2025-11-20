Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर मिला संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

kamlesh sharma

Nov 20, 2025

Play video

फोटो पत्रिका

जैसलमेर। राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। ड्रोन मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं। ड्रोन की जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, रामगढ़ नहरी क्षेत्र में स्थित खेत में काम कर रहे किसान की नजर अचानक खेत में पड़े संदिग्ध ड्रोन पर पड़ी। शुरुआत में किसान ने इसे सामान्य उपकरण समझा, लेकिन करीब जाकर देखा तो उसे संदेह हुआ। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को सुरक्षा घेरे में लेते हुए आसपास के इलाके की तलाशी की और ग्रामीणों से भी पूछताछ की।

ड्रोन जिस स्थान पर मिला है वह सीमा से कुछ किलोमीटर दूर ही है। ऐसे में ड्रोन के पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ड्रोन कहां से आया और इसका उद्देश्य क्या था।

ड्रोन मिलने के बाद स्थानीय सुरक्षा तंत्र को और सतर्क कर दिया गया है। सेना और बीएसएफ को भी सूचना दी गई है ताकि सीमा पर निगरानी और बढ़ाई जा सके। बता दें कि सीमा क्षेत्रों में हाल के वर्षों में ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं, जिनमें कई बार नशीले पदार्थ, हथियार और जासूसी उपकरण मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 04:28 pm

Published on:

20 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर मिला संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में बेरोजगारों पर बरसाई लाठियां, रोजी-रोटी के लिए 15 दिन से बैठे थे धरने पर, दे डाली ये चेतावनी

Rajasthan Jaisalmer Villagers assaulted during sit in protest outside solar firm
जैसलमेर

भारतमाला प्रोजेक्ट की 134 किमी लंबी सड़क पर डीएनपी की आपत्ति

जैसलमेर

परिवहन विभाग: 52.48 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य, अब तक 27.18 करोड़ अर्जित

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में मौसम बदला… रात का तापमान 11.7 डिग्री पहुंचा

जैसलमेर

पोकरण: हर साल मरम्मत, फिर भी स्थिति ढाक के तीन पात

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.