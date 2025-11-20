राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर पर मिला संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जानकारी के अनुसार, रामगढ़ नहरी क्षेत्र में स्थित खेत में काम कर रहे किसान की नजर अचानक खेत में पड़े संदिग्ध ड्रोन पर पड़ी। शुरुआत में किसान ने इसे सामान्य उपकरण समझा, लेकिन करीब जाकर देखा तो उसे संदेह हुआ। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को सुरक्षा घेरे में लेते हुए आसपास के इलाके की तलाशी की और ग्रामीणों से भी पूछताछ की।