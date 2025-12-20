Jaipur Tanker Blast: बुझी नहीं ये आग… आज भी यादों में जिंदा फिर न आए वो सुबह, भविष्य कर दिया राख

Jaipur Tanker blast: जयपुर। अजमेर रोड पर ठीक एक साल पहले 20 दिसंबर को गैस टैंकर हादसे ने 20 जिंदगियों को अपनों से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अलसुबह सड़क पर उगली आग सिर्फ जिंदगियां नहीं, पूरे परिवारों का भविष्य जला गईं। बालमुकुंदपुरा निवासी गीता देवी ने पहले पति को खोया, फिर इस हादसे ने जवान बेटे राधेश्याम को भी छीन लिया। एक साल बीत गया, लेकिन आंसू थमे नहीं। नायला के लालाराम सैनी के घर भी खुशियों से पहले मातम पसर गया। नया घर सूना रह गया, मां रोज बेटे की यादों में टूटती है।