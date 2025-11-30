राजस्थान में रनिंग के दौरान कांस्टेबल की अचानक मौत, आंख-नाक से निकला खून, हाल में हुआ था प्रमोशन

कांस्टेबल देशराज शर्मा (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: पुलिस प्रशिक्षण मैदान में शनिवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जिसने पूरे पुलिस महकमे को स्तब्ध कर दिया। हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग के लिए बीकानेर आए भरतपुर निवासी कांस्टेबल देशराज शर्मा की दौड़ के दौरान अचानक मौत हो गई।
बीछवाल थानाधिकारी दिगपाल सिंह ने बताया कि देशराज सुबह करीब साढ़े छह बजे बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या ब्रेन हैमरेज से। मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
देशराज शर्मा का हाल ही में हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन हुआ था। वे जयपुर में पदस्थापित थे और प्रमोशन के बाद प्रशिक्षण के लिए बीकानेर पीटीएस पहुंचे थे।
साथी कांस्टेबल उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उनकी आंख और नाक से लगातार खून बह रहा था। शुरुआती जांच में ब्रेन हैमरेज को मौत की संभावित वजह माना जा रहा है।
हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। जयपुर से परिजनों को बीकानेर बुला लिया गया है और उनकी मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग