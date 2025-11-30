राजस्थान में रनिंग के दौरान कांस्टेबल की अचानक मौत, आंख-नाक से निकला खून, हाल में हुआ था प्रमोशन

बीछवाल थानाधिकारी दिगपाल सिंह ने बताया कि देशराज सुबह करीब साढ़े छह बजे बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या ब्रेन हैमरेज से। मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

