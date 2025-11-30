Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में रनिंग के दौरान कांस्टेबल की अचानक मौत, आंख-नाक से निकला खून, हाल में हुआ था प्रमोशन

बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ के दौरान भरतपुर निवासी कांस्टेबल देशराज शर्मा की अचानक मौत हो गई। हाल ही में उनका हेड कांस्टेबल पर प्रमोशन हुआ था। आंख-नाक से खून बह रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 30, 2025

jaipur police constable died

कांस्टेबल देशराज शर्मा (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: पुलिस प्रशिक्षण मैदान में शनिवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जिसने पूरे पुलिस महकमे को स्तब्ध कर दिया। हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग के लिए बीकानेर आए भरतपुर निवासी कांस्टेबल देशराज शर्मा की दौड़ के दौरान अचानक मौत हो गई।

बीछवाल थानाधिकारी दिगपाल सिंह ने बताया कि देशराज सुबह करीब साढ़े छह बजे बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साथियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या ब्रेन हैमरेज से। मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जयपुर में थे पदस्थापित

देशराज शर्मा का हाल ही में हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन हुआ था। वे जयपुर में पदस्थापित थे और प्रमोशन के बाद प्रशिक्षण के लिए बीकानेर पीटीएस पहुंचे थे।

आंख और नाक से बह रहा था खून


साथी कांस्टेबल उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उनकी आंख और नाक से लगातार खून बह रहा था। शुरुआती जांच में ब्रेन हैमरेज को मौत की संभावित वजह माना जा रहा है।

हालांकि, वास्तविक कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। जयपुर से परिजनों को बीकानेर बुला लिया गया है और उनकी मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम गया।

ये भी पढ़ें

जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच
जयपुर
Jaipur ITAT bribery case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में रनिंग के दौरान कांस्टेबल की अचानक मौत, आंख-नाक से निकला खून, हाल में हुआ था प्रमोशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: साधुवाद मुख्यमंत्री जी!

Patrika-Prvaah-Article
ओपिनियन

जयपुर: जल्दी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश में बना लिया जालसाजी का नेटवर्क, 2500 रुपए किराए की दुकान से चला रहे थे साइबर फ्रॉड रैकेट

Jaipur Cyber Fraud Racket
जयपुर

Weather Update : 1 दिसंबर से राजस्थान में कोल्ड-वेव का IMD अलर्ट, जानें 2-3-4 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update IMD issues cold wave alert in Rajasthan 1 December Know what 2-3-4 December weather
जयपुर

Rajasthan Crime : राजस्थान में दिल दहलाने वाली घटना, अवैध संबंधों के शक में युवक-युवती को पेट्रोल से जिंदा जलाया

Rajasthan shocking incident illicit relations suspicion a young man and woman were burnt alive with petrol
जयपुर

जयपुर में ‘Coffee Rave’ की एंट्री: अब नाइट क्लब नहीं, सुबह की कॉफी के साथ हो रही पार्टी, जानिए क्यों दीवाने हो रहे Gen-Z?

Coffee Rave Party in Jaipur
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.