Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच

जयपुर आईटीएटी में रिश्वत लेकर अपील निपटाने के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। जूडिशियल मेंबर डॉ. एस. सीतालक्ष्मी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया, अपीलकर्ता मुज्जमिल और मेंबर अकाउंटेंट कमलेश राठौड़ से आमने-सामने पूछताछ की गई। अब तक 1.40 करोड़ रुपए रिश्वत का खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 29, 2025

Jaipur ITAT bribery case

पूछताछ के दौरान एक-दूसरे पर संदिग्ध लेन-देन का आरोप लगाए (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर: आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) जयपुर बेंच में रिश्वत लेकर अपील निपटाने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। सीबीआई ने बुधवार को इस हाई-प्रोफाइल प्रकरण में शामिल चार प्रमुख आरोपियों, जूडिशियल मेंबर डॉ. एस सीतालक्ष्मी, एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया, अपीलकर्ता मुज्जमिल और मेंबर अकाउंटेंट कमलेश राठौड़ को आमने-सामने बैठाकर लंबी पूछताछ की।

पूछताछ के दौरान आरोपी एक-दूसरे पर संदिग्ध लेन-देन और रिश्वत लेने के आरोप लगाते रहे। सीबीआई के अनुसार, अब तक जांच में 1.40 करोड़ रुपए की रिश्वत का खुलासा हुआ है। एजेंसी आईटीएटी में लंबे समय से सक्रिय भ्रष्टाचार नेटवर्क की गुत्थियों को सुलझाने में जुटी है।

25 और 26 नवंबर को की गई कार्रवाई में सीबीआई ने एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया को 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इसके बाद जूडिशियल मेंबर डॉ. सीतालक्ष्मी को उनके सरकारी वाहन से 30 लाख रुपए नकद मिलने पर गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में अपीलकर्ता मुज्जमिल और आईटीएटी के मेंबर अकाउंटेंट कमलेश राठौड़ को भी हिरासत में लिया गया, जिनके घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए।

बिल्डर के बेटे से कई घंटे पूछताछ

सीबीआई सूत्रों के अनुसार, इस मामले में बिल्डर विजय गोयल की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उपस्थित न होने पर उनके पुत्र से कई घंटे तक पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि विजय गोयल के सामने आने के बाद रिश्वत के नेटवर्क की कई परतें खुल सकती हैं।

रिकॉर्ड खंगाल रही है सीबीआई

छापेमारी में सीबीआई को बड़ी मात्रा में नकदी, बैंक लेन-देन रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज और दो लॉकरों की जानकारी मिली है। अब इन लॉकरों को खोलकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेन-देन और संपत्ति से जुड़े सभी रिकॉर्ड को एजेंसी परख रही है।
सीबीआई का मानना है कि यह मामला अभी तक केवल प्रारंभिक स्तर का खुलासा है और आगे कई बड़े खुलासे संभव हैं।

इसके लिए सीबीआई न्यायाधिकरण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। उधर, सीबीआई सूत्रों के अनुसार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के.सी. मीना से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है।

ये भी पढ़ें

जयपुर कांग्रेस में घमासान: 3 ब्राह्मण दावेदारों में फंसा प्रेसिडेंट पद, गहलोत बोले- अध्यक्ष बनना मंत्री बनने से कहीं ज्यादा कठिन
जयपुर
Ashok Gehlot

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

जयपुर

RPSC सहायक आचार्य परीक्षा: 4 दिसंबर से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

rpsc
जयपुर

Jaipur Accident: रात को मनाई शादी की 5वीं वर्षगांठ, सुबह हादसे में शिक्षक की मौत; 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

Teacher-Kamlesh-Ankur
जयपुर

Good News: जयपुर-दिल्ली रूट पर नई ट्रेन की सौगात, जैसलमेर में रेलमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी

जयपुर

Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.