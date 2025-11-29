जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच

25 और 26 नवंबर को की गई कार्रवाई में सीबीआई ने एडवोकेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया को 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इसके बाद जूडिशियल मेंबर डॉ. सीतालक्ष्मी को उनके सरकारी वाहन से 30 लाख रुपए नकद मिलने पर गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में अपीलकर्ता मुज्जमिल और आईटीएटी के मेंबर अकाउंटेंट कमलेश राठौड़ को भी हिरासत में लिया गया, जिनके घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए।