जयपुर कांग्रेस में घमासान: 3 ब्राह्मण दावेदारों में फंसा प्रेसिडेंट पद, गहलोत बोले- अध्यक्ष बनना मंत्री बनने से कहीं ज्यादा कठिन

सुनील शर्मा : इनके नाम को लेकर विवाद इसलिए है, क्योंकि उनका पहले ‘जयपुर डायलॉग्स’ जैसे विवादित दक्षिणपंथी मंच से जुड़ाव रहा। इसी कारण 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई थी। विरोधियों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को संगठन का नेतृत्व देना जोखिम भरा होगा। हालांकि, पक्ष में बैठे नेताओं का दावा है कि शर्मा के पास संसाधन और स्थानीय नेताओं का समर्थन है, जो संगठन को मजबूती दे सकता है।