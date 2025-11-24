राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने जताई चिंता, भजनलाल सरकार से की ये अपील

गहलोत ने लिखा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब प्रदेश में 10-15 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत न हो रही हो। इन दर्दनाक हादसों से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर अपूरणीय क्षति हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वत: संज्ञान लिया है और इसे राष्ट्रीय संकट की श्रेणी में रखा है।