Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने जताई चिंता, भजनलाल सरकार से की ये अपील

Rajasthan News: राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 24, 2025

Former CM Gehlot

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में गहलोत ने कहा कि रोजाना आने वाली सड़क दुर्घटनाओं की खबरें मन को विचलित कर रही हैं। इन हादसों में ज्यादातर युवा या एक ही परिवार के कई सदस्य जान गंवा रहे हैं।

हादसों से पूरा परिवार बर्बाद- गहलोत

गहलोत ने लिखा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब प्रदेश में 10-15 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत न हो रही हो। इन दर्दनाक हादसों से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर अपूरणीय क्षति हो रही है। उन्होंने याद दिलाया कि सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वत: संज्ञान लिया है और इसे राष्ट्रीय संकट की श्रेणी में रखा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान भजनलाल सरकार से फिर आग्रह किया कि सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर और अधिक गंभीरता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। सड़क इंजीनियरिंग में सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन को दुरुस्त करना, ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर सख्ती, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई जैसे कदम तुरंत उठाए जाएं।

अशोक गहलोत ने आम जनता से भी हाथ जोड़कर भावुक अपील की। उन्होंने लिखा कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों की पालना और रफ्तार पर काबू बेहद आवश्यक है। मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि तेज रफ्तार में वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग जरूर करें, मोबाइल का इस्तेमाल न करें और सभी यातायात नियमों का पालन करें। एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी छीन लेती है।

सड़क हादसों में खतरनाक बढ़ोतरी

गौरतलब है कि राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से सड़क हादसों में खतरनाक बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले सालों में ही हजारों लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। सबसे ज्यादा हादसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, नागौर और अलवर जिलों में हो रहे हैं। अधिकांश हादसों का कारण तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और खराब सड़क डिजाइन बताया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमिटी लगातार राजस्थान सहित सभी राज्यों को सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, हाईवे पर रडार और CCTV कैमरे लगाए जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त किया जाए तो हादसों में कमी लाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में आइएएस की भारी कमी, 332 पद पर अधिकारी मात्र 279, ये संभाल रहे दोहरी जिम्मेदारी
जयपुर
Rajasthan has a severe shortage of IAS officers with only 279 officers out of 332 positions and 38 handling dual responsibilities why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्व CM अशोक गहलोत ने जताई चिंता, भजनलाल सरकार से की ये अपील

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा निर्णय, दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन मंत्री करेंगे सुनवाई

cm-bhajanlal-2
जयपुर

Rajasthan Cabinet Reshuffle: राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज, कुछ की हो सकती है छुट्टी; इन नामों पर रहेगी नजर

CM Bhajan Lal
जयपुर

राजस्थान में आइएएस की भारी कमी, 332 पद पर अधिकारी मात्र 279, ये संभाल रहे दोहरी जिम्मेदारी

Rajasthan has a severe shortage of IAS officers with only 279 officers out of 332 positions and 38 handling dual responsibilities why
जयपुर

राजस्थान सरकारी नौकरी: 2300 नए पदों की भर्ती को हरी झंडी, आवेदन कब से?

जयपुर

BLO Success Story: राजस्थान के ये बीएलओ तनाव में टूटे नहीं, बल्कि विपरीत हालातों में भी लक्ष्य को किया फोकस, जानें कैसे ?

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.