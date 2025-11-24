Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में आइएएस की भारी कमी, 332 पद पर अधिकारी मात्र 279, ये संभाल रहे दोहरी जिम्मेदारी

IAS in Rajasthan : राजस्थान में आइएएस अफसरों के 332 पद हैं। जिनमें से 53 खाली हैं और 24 अधिकारी केंद्र या दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति पर हैं। आइएएस अधिकारियों की इस कमी के बीच विभागीय कार्यों का बेहतर मैनेजमेंट मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जानें किस-किस आइएएस पर है दोहरी जिम्मेदारी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Rajasthan has a severe shortage of IAS officers with only 279 officers out of 332 positions and 38 handling dual responsibilities why

राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। फाइल फोटो पत्रिका

IAS in Rajasthan : राजस्थान में आइएएस अफसरों के 332 पद हैं, जिनमें से 53 खाली हैं और 24 अधिकारी केंद्र या दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनके अलावा दो अधिकारी अध्ययन अवकाश पर हैं और 14 ट्रेनी व 23 उपखंड अधिकारी लगे हैं। ऐसे में देखा जाए तो 279 में से 216 अधिकारी ही आइएएस कैडर के पदों को संभाल रहे हैं।

अधिकारियों की इस कमी के बीच विभागीय कार्यों का बेहतर मैनेजमेंट मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अधिकारियों की कमी के कारण 38 आइएएस अधिकारी अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं। इनमें से 12 के पास तो दोहरी जिम्मेदारी करीब एक साल से है। मुख्य सचिव श्रीनिवास सहित 10 अधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास दो या उससे अधिक पदों का अतिरिक्त चार्ज है।

अधिकारी मूल पद अतिरिक्त चार्ज

वी श्रीनिवास -मुख्य सचिव मुख्य - आवासीय आयुक्त व अध्यक्ष राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड
अभय कुमार - एसीएस जल संसाधन - रिवर बेसिन आयुक्त, एसीएस सीएडी, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड अध्यक्ष
भास्कर ए. सावंत - एसीएस गृह - एसीएस न्याय व सैनिक कल्याण
हेमंत कुमार गेरा - राजस्व बोर्ड अध्यक्ष - अध्यक्ष रूडा, अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड
वैभव गालरिया -एसीएस वित्त - सीएमडी जयपुर मेट्रो रेल एम.डी. राजस्थान मेट्रो रेल
विश्व मोहन शर्मा - आयुक्त मिड डे मील - विशिष्ट सचिव शिक्षा व विशिष्ट सचिव स्कूल शिक्षा व पंचायती राज
संदेश नायक - विशिष्ट सचिव सीएमओ - आयुक्त डीआइपीआर, सचिव डीआइपीआर
सिद्धार्थ सिहाग - विशिष्ट सचिव सीएमओ - एमडी विद्युत प्रसारण निगम, सीईओ राज्य सेवा प्रदायगी
महावीर मीणा - एमडी बुनकर संघ - विशिष्ट सचिव आपदा प्रबंधन, विशिष्ट सचिव श्रम विभाग
आशीष मोदी - निदेशक सामाजिक न्याय - डीजी अंबेडकर पीठ, सदस्य सचिव बाल आयोग।

अफसरों का गणित

332 आइएएस के कुल पद
279 कुल आइएएस अधिकारी
23 प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में
01 प्रतिनियुक्ति पर राज्य के बाहर
02 अध्ययन अवकाश पर
14 सहायक कलक्टर (ट्रेनी)
23 उपखंड अधिकारी पद पर।

केंद्र से कब लौटेंगे तीन अधिकारी

तीन आइएएस अधिकारियों के लंबे समय से केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटने की चर्चा है, लेकिन उनकी वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ती नहीं दिख रही।

दो अधिकारी साढ़े तीन साल से राजस्व मंडल में

राजस्व मंडल में दो अधिकारी तो साढ़े तीन साल से एक ही पद पर हैं, जिनको सरकार बदलने के बाद भी कभी नहीं बदला गया।

पदोन्नति के बाद भी पद नहीं बदला

आइएएस अधिकारियों के तबादले की हाल ही आई सूची में कई ऐसे अधिकारी छूट गए, जो पदोन्नति से पहले वाले पदों पर ही लगे हैं।

Rajasthan Crime : भाजपा नेता ने छोटे भाई के पैर बांध दांतले से गला रेता, फिर आरोपी ने बनाई झूठी कहानी
सीकर
Sikar Tarpura village land dispute BJP leader Mukesh Bhinchhar younger brother kill accused fabricated story

Updated on:

24 Nov 2025 11:46 am

Published on:

24 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में आइएएस की भारी कमी, 332 पद पर अधिकारी मात्र 279, ये संभाल रहे दोहरी जिम्मेदारी

