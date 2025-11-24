राजस्थान में आइएएस की भारी कमी, 332 पद पर अधिकारी मात्र 279, ये संभाल रहे दोहरी जिम्मेदारी

वी श्रीनिवास -मुख्य सचिव मुख्य - आवासीय आयुक्त व अध्यक्ष राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

अभय कुमार - एसीएस जल संसाधन - रिवर बेसिन आयुक्त, एसीएस सीएडी, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड अध्यक्ष

भास्कर ए. सावंत - एसीएस गृह - एसीएस न्याय व सैनिक कल्याण

हेमंत कुमार गेरा - राजस्व बोर्ड अध्यक्ष - अध्यक्ष रूडा, अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड

वैभव गालरिया -एसीएस वित्त - सीएमडी जयपुर मेट्रो रेल एम.डी. राजस्थान मेट्रो रेल

विश्व मोहन शर्मा - आयुक्त मिड डे मील - विशिष्ट सचिव शिक्षा व विशिष्ट सचिव स्कूल शिक्षा व पंचायती राज

संदेश नायक - विशिष्ट सचिव सीएमओ - आयुक्त डीआइपीआर, सचिव डीआइपीआर

सिद्धार्थ सिहाग - विशिष्ट सचिव सीएमओ - एमडी विद्युत प्रसारण निगम, सीईओ राज्य सेवा प्रदायगी

महावीर मीणा - एमडी बुनकर संघ - विशिष्ट सचिव आपदा प्रबंधन, विशिष्ट सचिव श्रम विभाग

आशीष मोदी - निदेशक सामाजिक न्याय - डीजी अंबेडकर पीठ, सदस्य सचिव बाल आयोग।