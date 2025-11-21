Rajasthan : हर माह मनेगा ‘राजस्थान संपर्क दिवस’, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का आदेश

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास। फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डेस्क पर जाकर स्वयं हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली देखी और समझी। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को ‘नेक्स्ट जेन राजस्थान सम्पर्क’ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर माह ‘राजस्थान संपर्क दिवस’ मनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन से सीधा संवाद करेंगे।
हर माह विभागवार शिकायतों का डेटा तैयार विभागों के सचिव को भेजा जाएगा। सचिव प्रतिदिन कम से कम 10 लंबित शिकायतों की समीक्षा करके रिपोर्ट मंत्री को भेजेंगे। नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से होगी।
ई-मित्र, सीएससी लेवल एंटरप्रेन्योर के जरिए भी मुख्य सचिव स्तर पर जनता से जुड़ने की व्यवस्था रहेगी। शिकायत निस्तारण में एआइ का अधिकाधिक उपयोग होगा। इसके लिए आइआइटी जोधपुर और एमएनआइटी के जरिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी।
