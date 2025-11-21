Rajasthan : हर माह मनेगा ‘राजस्थान संपर्क दिवस’, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का आदेश

Rajasthan : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डेस्क पर जाकर स्वयं हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली देखी और समझी। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को ‘नेक्स्ट जेन राजस्थान सम्पर्क’ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर माह ‘राजस्थान संपर्क दिवस’ मनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन से सीधा संवाद करेंगे।