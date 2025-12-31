RSSB Patwari Final Result: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी भर्ती के लिए जारी की फाइनल मेरिट लिस्ट

RSSB द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया गया था। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल रिजल्ट घोषित किया गया। प्रोविजनल मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जो 8 से 15 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। DV में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची अब बोर्ड ने जारी कर दी है।