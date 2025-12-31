31 दिसंबर 2025,

बुधवार

जयपुर

RSSB Patwari Final Result: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी भर्ती के लिए जारी की फाइनल मेरिट लिस्ट

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) जयपुर ने पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। यहां से अभ्यर्थी रिजल्ट का पीडीएफ डॉउनलोड कर सकते हैं।

जयपुर

image

Dec 31, 2025

जयपुर। राजस्थान पटवारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB), जयपुर ने पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया। यह फाइनल सेलेक्शन लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) प्रक्रिया के बाद प्रकाशित की गई है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं ।

RSSB द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया गया था। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल रिजल्ट घोषित किया गया। प्रोविजनल मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जो 8 से 15 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। DV में पात्र पाए गए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची अब बोर्ड ने जारी कर दी है।

TSP और NTSP की अलग-अलग सूची जारी

इस भर्ती के तहत कुल 3705 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इनमें नॉन-टीएसपी (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) के 3183 पद और टीएसपी (अनुसूचित क्षेत्र) के 522 पद शामिल हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनारक्षित वर्ग से 6366 और आरक्षित वर्ग से 1044 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से मेरिट और श्रेणीवार कट-ऑफ के आधार पर अंतिम चयन किया गया।

यहां से TSP की फाइनल सूची डॉउनलोड करें :

यहां से NTSP की फाइनल सूची डॉउनलोड करें :

RSSB ने नॉन-टीएसपी और टीएसपी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी सहित क्षैतिज श्रेणियों (दिव्यांग, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी) के लिए कट-ऑफ निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों की सूची राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भेजी जा रही है।

यहां देखें वर्गवार मेरिट कट-ऑफ अंक :

अभ्यर्थी राजस्थान पटवारी फाइनल रिजल्ट 2025 और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि पात्रता जांच रिपोर्ट में कोई संशोधन होता है, तो परिणाम में आवश्यक बदलाव किया जा सकता है।

31 Dec 2025 04:02 pm

RSSB Patwari Final Result: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी भर्ती के लिए जारी की फाइनल मेरिट लिस्ट

