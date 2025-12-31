Good News: जिसके पास छत नहीं, उसे भी सोलर बिजली, जानिए राजस्थान सरकार का नया मास्टर प्लान

Virtual Net Metering: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में सौर ऊर्जा को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रदेश में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित ग्रिड इंटरएक्टिव डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स तृतीय संशोधन विनियम-2025 के तहत लागू की गई है।