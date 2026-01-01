नए साल में मिलेगी बड़ी सौगात, जानें कब तक पूरा होगा 1400KM लंबे 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम

कोटा के आगे टनल का काम चल रहा है। मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बन रही देश की पहली 8-लेन टनल का काम तेज गति से चल रहा है। यह काम अप्रैल तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बाद कोटा से गोधरा के बीच एक्सप्रेस वे के माध्यम से आ जा सकेंगे। मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व की करीब 600 फीट ऊंची पहाड़ी के नीचे इस टनल का निर्माण एक बड़ी तकनीकी चुनौती रहा है। टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ऊपर वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो।