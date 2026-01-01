Good News: राजस्थान के कोटा को मिलेगी आधुनिक रेल पिट लाइन की सौगात, वंदे भारत ट्रेन की हो सकेगी मेंटेनेंस

कोटा यार्ड में पिट लाइन का काम 6 दिसम्बर 2025 को शुरू किया गया है। पिट लाइन का निर्माण वंदे भारत ट्रेन की मेंटेनेंस की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यहां एक साथ 24 कोच खड़े हो सकेंगे। पिट लाइन का करीब 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। पिट लाइन के निर्माण के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। नई पिट लाइन के बाद 4 से 5 नई ट्रेनों के कोटा से संचालन और मेंटेनेंस की व्यवस्था हो सकेगी। न्यू कोटा रेलवे स्टेशन पर अधिक ट्रेनों का ठहराव हो सकेगा।