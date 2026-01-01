1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Good News: राजस्थान के कोटा को मिलेगी आधुनिक रेल पिट लाइन की सौगात, वंदे भारत ट्रेन की हो सकेगी मेंटेनेंस

Modern Rail Pit Line: कोटा को नए साल में 20 करोड़ की आधुनिक पिट लाइन की सौगात मिलेगी। पिट लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद यहां वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की मेंटेनेंस हो सकेगी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

image

मुकेश शर्मा

Jan 01, 2026

Modern-rail-pit-line

पिट लाइन का निर्माण व वंदे भारत ट्रेन। फोटो: पत्रिका

कोटा। कोटा को नए साल में 20 करोड़ की आधुनिक पिट लाइन की सौगात मिलेगी। 620 मीटर लंबी इस पिट लाइन का निर्माण पूरा होने के बाद यहां वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की मेंटेनेंस हो सकेगी। पिट लाइन पर एक साथ 24 कोच खड़े हो सकेंगे। यही नहीं, पिट लाइन पर लगातार 3 शिफ्टों में 24 घंटे ट्रेनों की मेंटेनेंस का काम किया जा सकेगा। इसके चलते कोटा से नई ट्रेनें शुरू करने की आखिरी बाधा भी मार्च में दूर हो जाएगी।

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर कोटा जंक्शन काफी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। चारों दिशाओं में ट्रेनों का संचालन होने से काफी व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ऐेसे में यहां नई ट्रेनों का संचालन करना और ट्रेनों का ठहराव करने को लेकर रेलवे को काफी कठिनाई होती है।

कोटा में कवच 4.0 के तहत 180 किमी प्रतिघंटे का सेमी हाई स्पीड रेलवे ट्रैक तैयार किया गया है। जिस पर 180 किमी प्रतिघंटे से ट्रेनों के संचालन के लिए सीसीआरएस की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब ट्रेक पर ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सकेगी। ऐसे में यहां अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकेगा। कोटा से नई ट्रेनें शुरू करने के लिए पिट लाइन की काफी जरूरत थी। अब कोटा में इसका निर्माण शुरू किया गया।

अप्रेल में मिलेगी सौगात

कोटा यार्ड में पिट लाइन का काम 6 दिसम्बर 2025 को शुरू किया गया है। पिट लाइन का निर्माण वंदे भारत ट्रेन की मेंटेनेंस की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यहां एक साथ 24 कोच खड़े हो सकेंगे। पिट लाइन का करीब 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है। पिट लाइन के निर्माण के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। नई पिट लाइन के बाद 4 से 5 नई ट्रेनों के कोटा से संचालन और मेंटेनेंस की व्यवस्था हो सकेगी। न्यू कोटा रेलवे स्टेशन पर अधिक ट्रेनों का ठहराव हो सकेगा।

मैंटेनेंस के साथ धुलाई भी हो सकेगी

वर्तमान में कोटा में एक पुरानी पिट लाइन है। इस पर महज 14 कोच खड़े हो सकते हैं। इस पिट लाइन पर 24 घंटे में केवल एक ही शिफ्ट में काम हो पाता है। ऐसे में नई आधुनिक और बड़ी पिट लाइन की जरूरत महसूस की जा रही थी। यहां ट्रेन की मरम्मत के साथ ऑयल, ग्रीसिंग व धुलाई का काम भी किया जा सकेगा। तीन शिफ्टों में काम होने से एक दिन में यहां कई ट्रेनों की मैंटेनेंस हो पाएगी।

12 ट्रेनें हो सकती हैं खड़ी

कोटा जंक्शन के यार्ड में फिलहाल 12 लाइनें हैं। ऐसे में यहां एक साथ 12 ट्रेनों को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ट्रेनों की मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन नहीं थी।

इनका कहना

नई पिट लाइन के निर्माण से कोटा में ट्रेनों की मेंटेनेंस क्षमता बढ़ेगी। वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की कोटा में मरम्मत की जा सकेगी।
-अनिल कालरा, डीआरएम, कोटा

ये भी पढ़ें

Indian Railways: रेल नेटवर्क से जुड़ेगा राजस्थान का सिरोही, जालोर तक बिछेगी नई लाइन; अगले साल शुरू होगा काम
सिरोही
Jalore-Sirohi new rail line

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:29 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Good News: राजस्थान के कोटा को मिलेगी आधुनिक रेल पिट लाइन की सौगात, वंदे भारत ट्रेन की हो सकेगी मेंटेनेंस

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में सांड ने उठाकर फेंका, युवक बेहोश, सीपीआर देकर होश में लाए

कोटा

Good News: राजस्थान सरकार ने इन उद्यमियों को नए साल से पहले दे दिया बड़ा तोहफा, विभाग के आदेश जारी

CM Bhajanlal
कोटा

महिलाओं, युवाओं और किसानों को साल 2026-27 में मिलेगी कई बड़ी सौगातें, जानें कोटा-बूंदी में विकास का रोडमैप

Om Birla
कोटा

Kota Firing: शादी में चली गोलियां, पुराने विवाद में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग, युवक घायल

Kota-Wedding-Firing
कोटा

Kota: न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जान लें ये जरूरी गाइडलाइन, 1200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

Blockade
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.