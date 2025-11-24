Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

‘PM मोदी मेरे गमछा डांस की नकल कर रहे, लेकिन उनमें वह बात नहीं है’, राजस्थान के कांग्रेस नेता का बयान

PM Modi Gamchha Dance: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे गमछा डांस की नकल कर रहे हैं, लेकिन उनमें वह बात नहीं है। डोटासरा ने राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम पर आरोप लगाए कि वह एक सिपाही का ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते।

3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Nov 24, 2025

PM Modi Gamchha Dance

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो- पत्रिका)

PM Modi Gamchha Dance: भरतपुर: राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे गमछा डांस की नकल कर रहे हैं, लेकिन उनमें वह बात नहीं है। उनका गमछा जवाब दे गया है कि यह आपका काम नहीं है। डोटासरा रविवार को भरतपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे।

डोटासरा ने जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर कहा कि संगठन सृजन हाईकमान ने किया है। जमीन पर आकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, जो सबसे उपयुक्त पाया, उसको लेकर लिस्ट जारी की है। इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।

ऐसे लोगों का चयन हुआ है, जो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों से जो लोग परेशान हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो सुविधाएं कांग्रेस कार्यकाल में जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दी गई थीं, उन्हें कमजोर करने का काम किया है।

'भाजपा की कथनी और करनी में अंतर'

भाजपा को लेकर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के लोग थूक के चाट रहे हैं या उनकी दोहरी नीति है। ‘मुंह में राम बगल में छुरी’ वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। भाजपा और आरएसएस के ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं और करते हैं कुछ और। इनके जेहन में दूसरी बात होती है। यह लोग जनता से वादे करके बरगलाकर झूठे वादे कर सत्ता हथिया लेते हैं। बाद में भ्रष्टाचार करते हैं और जनता की सुध नहीं लेते हैं। डूंगरी बांध को लेकर कहा कि हम इसको लेकर कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं।

'सरकार का इकबाल खत्म'

करौली विधायक के साथ मारपीट पर डोटासरा ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है। आपस में जो खेला हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी मजे कर रही है, जनता परेशान है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया। मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा है।

भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाने को लेकर डोटासरा ने कहा कि कार्यालय में जनता दरबार नहीं लगता है। यदि वह कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे तो 2 साल से कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई। आम जनता बीजेपी कार्यालय क्यों जाएगी, जब मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं, वह आएं और सर्किट हाउस में बैठ-बैठकर उनके हाल पूछें।

'भाजपा नहीं कराएगी निकाय और पंचायत चुनाव'

जिला परिषद और निकायों के चुनावों को लेकर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी चुनाव कराएगी या नहीं, साढ़े छह साल नगर निकाय के चुनाव हुए हो गए। सभी पंचायतों के प्रशासक लग गए। भरतपुर में तो बड़ा खेला किया है। भाजपा ने जो भी कांग्रेस का प्रधान था, उसे हटा दिया गया। डेढ़ साल से जिलाप्रमुख का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जिला परिषद का जो गठन हुआ है, यह जब लागू होगा जब चुनाव होंगे।

यह हो सकता है बीजेपी चुनाव नहीं करवाए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी हमारे लोग लड़ रहे हैं। रोजाना फैसले करवाकर लाते हैं, फिर भाजपा कहती है कि भजनलाल की इज्जत का सवाल है। यदि एक जिला परिषद से इज्जत बच रही है, जिला कलेक्टर को चार्ज दिलाकर तो भले ही बचा लो, जनता ने तो अंता में सिद्ध कर दिया कि 2 साल से बीजेपी कुछ नहीं कर रही।

भरतपुर वालों का पत्ता कटने का नंबर नहीं आ जाए

डोटासरा ने कहा कि सरकार कौन चला रहा है यह पता नहीं चल रहा। सभी एक-दूसरे का पत्ता काटने की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ही मिलकर मुख्यमंत्री का पत्ता काट दे। भाजपा का बहुमत है तो सीएम 5 साल के लिए बने रहने चाहिए। मुझे लग रहा है जैसे पत्ते कट रहे, वैसे ही भरतपुर वालों का नंबर नहीं आ जाए।

पुलिस पिट रही, अपराधी खुले में घूम रहे

राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम को लेकर डोटासरा ने कहा कि पुलिस पिट रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। गुंडे फिरौती ले रहे हैं। कुचामन में मर्डर हो गया जयपुर में मर्डर हो गया। अपराधी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यह खुद अपनी जान बचाकर घूम रहे हैं। बेढम एक सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते।

एसपी के हाथ जोड़कर एक थाने से दूसरे थाने पर करा सकते हैं। यदि कोई सीकर का हो और उसका भरतपुर ट्रांसफर करा दें तो बता देना। गमछा को लेकर डोटासरा ने कहा कि पीएम मेरी कॉपी कर रहे हैं, मगर वो बात नहीं है। वह हाथ हिल नहीं रहा और गमछा भी जवाब दे गया कि यह आपका काम नहीं डोटासरा का काम है।

