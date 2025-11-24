‘PM मोदी मेरे गमछा डांस की नकल कर रहे, लेकिन उनमें वह बात नहीं है’, राजस्थान के कांग्रेस नेता का बयान

भाजपा को लेकर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के लोग थूक के चाट रहे हैं या उनकी दोहरी नीति है। ‘मुंह में राम बगल में छुरी’ वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। भाजपा और आरएसएस के ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं और करते हैं कुछ और। इनके जेहन में दूसरी बात होती है। यह लोग जनता से वादे करके बरगलाकर झूठे वादे कर सत्ता हथिया लेते हैं। बाद में भ्रष्टाचार करते हैं और जनता की सुध नहीं लेते हैं। डूंगरी बांध को लेकर कहा कि हम इसको लेकर कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं।