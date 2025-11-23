Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस के 45 नए जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे ट्रेनिंग, दिल्ली में लगेगा जमावड़ा

राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के नए जिलाध्यक्षों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इनकी दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। वहीं 6 महीने बाद इनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 23, 2025

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत घोषित किए गए 45 नए जिलाध्यक्षों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को महत्वपूर्ण बयान दिया। कांग्रेस वार रूम में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है और योग्यताओं के आधार पर ही जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डोटासरा ने बताया कि सभी जिलाध्यक्षों के लिए जल्द ही दिल्ली में प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता उनसे सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद राजस्थान में भी सात दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठनात्मक संरचना, कार्यकारिणी गठन और जिला इकाइयों को मजबूत करने पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा।

6 महीने बाद होगी समीक्षा

उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से राजस्थान में 50 जिले बनाए गए हैं। अंता उपचुनाव के कारण झालावाड़ और बारां जिले में जिलाध्यक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया अभी जारी है, जबकि तीन अन्य जिलों में नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी नए जिलाध्यक्षों के कार्यों की 6 माह बाद समीक्षा की जाएगी। यदि कोई पदाधिकारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो पार्टी हाईकमान नए नेतृत्व का फैसला ले सकता है।

बीजेपी सरकार पर डोटासरा का निशाना

पीसीसी प्रमुख ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा शासन पूरी तरह दिशाहीन है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस समर्थक वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसे पार्टी कार्यकर्ता सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव के नतीजे जनता की नाराजगी को साफ दर्शाते हैं और सरकार की नाकामियों पर जनता ने मुहर लगा दी है।

सरकार में खींचतान का उठाया मुद्दा

डोटासरा ने प्रदेश में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच बढ़ती खींचतान को सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इन मुद्दों को मजबूती से जनता के बीच ले जाएंगे। इससे पहले कई जिलाध्यक्षों ने उनसे मुलाकात कर भरोसा जताया और मार्गदर्शन प्राप्त किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Congress: जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का नाम ऐनवक्त पर अटका, जानें फाइनल नाम पर क्यों लगा ब्रेक?
जयपुर
Jaipur-city-Congress

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान कांग्रेस के 45 नए जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे ट्रेनिंग, दिल्ली में लगेगा जमावड़ा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: अब बीच सड़क से मारेंगे कट… तो कट जाएगा चालान, JDA ने बनाया बड़ा प्लान

Jaipur traffic
जयपुर

आपकी बातः क्रॉनिक रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

Rajasthan Marriage : प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, इन 6 समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Rajasthan Marriage Pre-wedding shoots and DJs are banned six communities have taken a other many major decision
जयपुर

एक क्लिक में पागलपन! अब चैटबॉट्स दे रहे AI ‘साइकोसिस’ का खतरा

खास खबर

राजस्थान बनेगा सेमीकंडक्टर पावर हाउस; डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा ईकोसिस्टम, पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी में ये होगा खास

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.