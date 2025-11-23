Rajasthan Congress: जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का नाम ऐनवक्त पर अटका, जानें फाइनल नाम पर क्यों लगा ब्रेक?

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि विधायक, विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता और निवर्तमान अध्यक्ष भी इस पद के लिए योग्य हो सकते हैं। ऐसे में अब सूची में जयपुर का नाम रोके जाने के बाद जिलाध्यक्ष के संभावित नाम में पूर्व जिलाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे प्रतापसिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी का नाम भी चर्चा में है। हालांकि तीनों ने ही इस बार इस पद के लिए रुचि नहीं दिखाई। जिसके चलते मुकाबला दूसरी पंक्ति के नेताओं के बीच रह गया। जिनमें महेश शर्मा, गिरिराज गर्ग, मौजूदा अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी, अवध शर्मा, मोहमद इकबाल के नाम बताए जा रहे हैं।