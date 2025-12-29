जेडीए शुल्क से बचत, विकास भी अधूरा…राजनीतिक दखल से मिल जाती सुविधाएं

जेडीए से अनुमोदन लेने पर कॉलोनी की लागत बढ़ जाती है। जेडीए कॉलोनी में भूखंड की कीमत औसत खर्चा 5000 से 5500 रुपए प्रति वर्ग गज (लोकेशन के हिसाब से कीमत बढ़ सकती है) तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही विकासकर्ता को सडक़, सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क से लेकर पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी होती हैं। इतना ही नहीं, जेडीए इन कॉलोनियों के भूखंड भी गिरवी रख लेता है। जैसे-जैसे विकास कार्य कॉलोनी में होते हैं और जेडीए भूखंडों को मुक्त करता जाता है।