नए साल पर बीकानेर संभाग में मावठ और अन्य हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट

नए साल पर जोर पकड़ेगी सर्दी (Photo - IANS)
प्रदेश में सर्दी जोर पकड़ रही है। नए साल पर सर्दी और बढ़ेगी। मौसम केन्द्र के अनुसार एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर-1 जनवरी को राज्य के बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश (मावठ) होने की संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में घना कोहरा भी दर्ज होने की संभावना है।
राज्य के अधिकांश भागों में आगामी तीन-चार दिन न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है। इधर, सोमवार को 23 शहरों में रात का पारा 10 से नीचे रहा। तीन शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार वनस्थली में 5.1, अलवर में 4.8, सीकर में 5, माउंट आबू में 5.1, फतेहपुर में 3.5, दौसा में 4.5, पाली में 5.1 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।
