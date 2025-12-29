नए साल पर बीकानेर संभाग में मावठ और अन्य हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट

राज्य के अधिकांश भागों में आगामी तीन-चार दिन न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है। इधर, सोमवार को 23 शहरों में रात का पारा 10 से नीचे रहा। तीन शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार वनस्थली में 5.1, अलवर में 4.8, सीकर में 5, माउंट आबू में 5.1, फतेहपुर में 3.5, दौसा में 4.5, पाली में 5.1 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।