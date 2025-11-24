ANTF Big Action: राजस्थान में स्कूल-कॉलेजों तक पहुंच रहा था ड्रग्स, अब तक 21 इनामी तस्कर गिरफ्तार, ऐसे पकड़ा मास्टरमाइंड

जोधपुर के लूणी क्षेत्र के तिलिया गोलिया निवासी दिनेश बिश्नोई (27) ने गांव में रहकर मादक पदार्थ तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति जुटा ली। लेकिन चार वर्ष से तस्करी से जुड़ा होने के बाद भी पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी। जबकि उस पर चार जिलों में 6 प्रकरण दर्ज थे और 25 हजार रुपए का इनाम था। एएनटीएफ ने तीन दिन पहले आरोपी के भागने के रास्तों को बंद किया और उसको पकड़ा।