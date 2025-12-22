राजस्थान में दिसंबर ‘हॉट’… 23,24,25 दिसंबर को हाड़कंपाने वाली सर्दी का अलर्ट

थार मरुस्थल क्षेत्र में दिन के साथ-साथ रातें भी असामान्य रूप से गर्म रही हैं। जोधपुर सहित प्रदेश के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उसके पार दर्ज हो रहा है। बाड़मेर में पारा 33 डिग्री से अधिक पहुंच गया है जो दिसंबर माह में असाधारण है। पश्चिमी इलाकों में वर्ष 2020 के कोरोना काल के बाद इस साल दिसंबर सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से विंड पैटर्न में बदलाव होने पर आगामी दो तीन दिन पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने की संभावना है।