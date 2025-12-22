जयपुर में 10 दिन–10 स्थान विशेष सफाई अभियान: एमआई रोड पर चला विशेष स्वच्छता अभियान

जयपुर। नगर निगम की ओर से राजधानी जयपुर में 10 दिन–10 स्थान विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को सिविल लाइन जोन के नवीनतम वार्ड संख्या 98, एमआई रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान बैरिकेड्स हटवाकर उनके आसपास और सड़क के बीच जमी गंदगी की पूरी तरह सफाई कराई गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक डंपर कचरा एकत्रित किया गया।
यातायात को सुचारु और सड़क को सुरक्षित बनाने पर फोकस
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य मार्ग को स्वच्छ, सुचारू और यातायात के लिए सुरक्षित बनाना रहा। सफाई कार्य के साथ-साथ संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि भविष्य में भी नियमित सफाई कर क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाए रखें।
जोन उपायुक्त ने किया निरीक्षण, व्यापारियों से की अपील
अभियान के दौरान जोन उपायुक्त देवानंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने एमआई रोड के व्यापारियों और दुकानदारों से गंदगी नहीं फैलाने तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
सभी जोन में भी चला स्वच्छता महाभियान
इसके अतिरिक्त शहर के अन्य सभी जोन स्तर पर भी स्वच्छता के इस महाभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया, ताकि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।
