जयपुर

जयपुर में 10 दिन–10 स्थान विशेष सफाई अभियान: एमआई रोड पर चला विशेष स्वच्छता अभियान

राजधानी जयपुर में नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे 10 दिन–10 स्थान विशेष सफाई अभियान के तहत सिविल लाइन जोन के नवीनतम वार्ड संख्या 98, एमआई रोड पर सोमवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 22, 2025

जयपुर। नगर निगम की ओर से राजधानी जयपुर में 10 दिन–10 स्थान विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को सिविल लाइन जोन के नवीनतम वार्ड संख्या 98, एमआई रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान बैरिकेड्स हटवाकर उनके आसपास और सड़क के बीच जमी गंदगी की पूरी तरह सफाई कराई गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक डंपर कचरा एकत्रित किया गया।

यातायात को सुचारु और सड़क को सुरक्षित बनाने पर फोकस

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य मार्ग को स्वच्छ, सुचारू और यातायात के लिए सुरक्षित बनाना रहा। सफाई कार्य के साथ-साथ संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि भविष्य में भी नियमित सफाई कर क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाए रखें।

जोन उपायुक्त ने किया निरीक्षण, व्यापारियों से की अपील

अभियान के दौरान जोन उपायुक्त देवानंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने एमआई रोड के व्यापारियों और दुकानदारों से गंदगी नहीं फैलाने तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

सभी जोन में भी चला स्वच्छता महाभियान

इसके अतिरिक्त शहर के अन्य सभी जोन स्तर पर भी स्वच्छता के इस महाभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया, ताकि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके।

Published on:

22 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 10 दिन–10 स्थान विशेष सफाई अभियान: एमआई रोड पर चला विशेष स्वच्छता अभियान

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोडावण के लिए 14,032 वर्ग किमी ‘प्रायोरिटी एरिया’ होगा रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा

गोडावण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

सड़क से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक गूंज रहा ‘अरावली सेव’, आंदोलन

जयपुर

एक दिन की चांदनी… फिर परकोटा पस्त, डेटा से समाधान, स्मार्ट ट्रैफिक से आस

जयपुर

राजस्थान में दिसंबर ‘हॉट’… 23,24,25 दिसंबर को हाड़कंपाने वाली सर्दी का अलर्ट

पूर्वोत्तर राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स में दिखा रियल एस्टेट पर भरोसा, बाजार में लौटी रफ्तार

राजस्थान पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का सफल आयोजन
जयपुर
