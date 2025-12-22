एक दिन की चांदनी… फिर परकोटा पस्त, डेटा से समाधान, स्मार्ट ट्रैफिक से आस

पर्यटन सीजन देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक परकोटे में ई-रिक्शों पर अस्थायी रोक लगाई है। इससे शुरुआती तौर पर जाम से कुछ राहत मिली, लेकिन ऑटो की संख्या बढ़ने से हालात फिर बिगड़ गए। पहले एक चौपड़ से दूसरी चौपड़ तक सवारी नहीं लेने वाले ऑटो चालक अब सवारी बैठाते नजर आए। ई-रिक्शा की तरह ऑटो चालक भी एक गेट से दूसरे गेट तक सवारी ले रहे हैं। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट और चांदपोल गेट पर जहां पहले ई-रिक्शा चालक सवारी बैठाते थे, अब ऑटो चालक खड़े दिखाई दे रहे हैं। किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। एक सवारी का किराया 10 रुपए की जगह 20 रुपए तक वसूला गया। वहीं परकोटे से बाहर ले जाने के लिए भी मनमाना किराया लिया गया।