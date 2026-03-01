Good News: राजस्थान दिवस पर सीएम करेंगे सौगातों की बरसात, 345 करोड़ रुपए की मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)
Industrial Development Rajasthan: जयपुर. राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास की सौगातों की बरसात करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे प्रदेश के औद्योगिक और आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। यह आयोजन न केवल निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। सरकार की मंशा है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित करे।
जयपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे। यह आयोजन राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जिससे उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री तीन महत्वपूर्ण नीतियों—राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी—की लॉन्चिंग करेंगे। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस सेक्टर में यह पहल राजस्थान को नई पहचान दिला सकती है।
कार्यक्रम के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ रुपये की लागत से 40 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, जबकि 226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास होगा। इसके अलावा एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही एमएसएमई नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन पत्र, लीज डीड और अन्य दस्तावेज भी वितरित किए जाएंगे।
तीन नई औद्योगिक नीतियों की लॉन्चिंग
226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास
119 करोड़ रुपये के 40 कार्यों का लोकार्पण
लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र वितरण
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति
रीको औद्योगिक क्षेत्र विकास योजनाएं
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