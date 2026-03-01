Good News: राजस्थान दिवस पर सीएम करेंगे सौगातों की बरसात, 345 करोड़ रुपए की मिलेगी सौगात

कार्यक्रम के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ रुपये की लागत से 40 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, जबकि 226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास होगा। इसके अलावा एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही एमएसएमई नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन पत्र, लीज डीड और अन्य दस्तावेज भी वितरित किए जाएंगे।