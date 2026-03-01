17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान दिवस पर सीएम करेंगे सौगातों की बरसात, 345 करोड़ रुपए की मिलेगी सौगात

Investment Rajasthan: उद्यमी संवाद समारोह 18 मार्च को: निवेश और उद्योग को मिलेगा नया संबल। मुख्यमंत्री करेंगे उद्योगपतियों से सीधा संवाद, तीन नई नीतियों की लॉन्चिंग।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 17, 2026

CM Bhajanlal

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

Industrial Development Rajasthan: जयपुर. राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास की सौगातों की बरसात करने जा रहे हैं। करोड़ों रुपये की लागत से तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे प्रदेश के औद्योगिक और आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। यह आयोजन न केवल निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। सरकार की मंशा है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित करे।

18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन

जयपुर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 18 मार्च को उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे। यह आयोजन राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जिससे उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा।

नई औद्योगिक नीतियों से विकास को मिलेगा बढ़ावा

यह समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री तीन महत्वपूर्ण नीतियों—राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी—की लॉन्चिंग करेंगे। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस सेक्टर में यह पहल राजस्थान को नई पहचान दिला सकती है।

226 करोड़ के शिलान्यास और 119 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ रुपये की लागत से 40 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, जबकि 226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास होगा। इसके अलावा एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही एमएसएमई नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन पत्र, लीज डीड और अन्य दस्तावेज भी वितरित किए जाएंगे।

कार्यक्रम की मुख्य झलकियां


तीन नई औद्योगिक नीतियों की लॉन्चिंग
226 करोड़ रुपये के 46 कार्यों का शिलान्यास
119 करोड़ रुपये के 40 कार्यों का लोकार्पण
लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र वितरण

किन योजनाओं के मिलेंगे लाभ

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति
रीको औद्योगिक क्षेत्र विकास योजनाएं

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 10:29 pm

Published on:

17 Mar 2026 10:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान दिवस पर सीएम करेंगे सौगातों की बरसात, 345 करोड़ रुपए की मिलेगी सौगात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, खुशी का माहौल मातम में बदला

जयपुर

Rajasthan: एलपीजी संकट के बीच राजस्थान में मिली अवैध गैस एजेंसी, सिलेंडर का जखीरा देख अधिकारियों के उड़े होश

LPG Crisis Updates, LPG Crisis Latest News, LPG Crisis Today News, LPG Crisis Updates in Rajasthan, LPG Crisis Updates in India, Kotputli illegal gas agency, Rajasthan gas raid, LPG cylinder seizure Rajasthan, Kotputli news, illegal LPG business India, gas agency raid Rajasthan, commercial LPG cylinders seized, PESO license violation, Rajasthan local news gas, illegal gas refilling case, Kotputli breaking news, gas safety violation India, Rajasthan supply department action, LPG black market Rajasthan, Kotputli enforcement news
जयपुर

वेद मंत्रों की गूंज में 41 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां, राजस्थान संस्कृत अकादमी का दीक्षांत समारोह, 37 वेद विद्यालय हुए शामिल

जयपुर

3 साल में 5 साल जितना कर्ज! राजस्थान के बढ़ते बोझ पर सियासत तेज, टीकाराम जूली ने सरकार से मांगा जवाब

जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 69 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (11मार्च 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 69 में भेजी गई कहानियों में पयोशनिका कोठारी, तालिका सिंह, मुस्तफा राजा शेख क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे। इनके साथ सराहनीय कहानियां भी दी जा रही हैं।

kids corner
किड्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.