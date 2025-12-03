राजस्थान की ‘जलपरी’, 3 साल की उम्र में हुआ पोलियो, फिर भी नहीं मानी हारी, जीत चुकी हैं 23 मेडल

सीता कहती हैं कि मेरी सासू मां का सबसे बड़ा योगदान है। उनका सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले और मैं भी इसे पूरा करना चाहती हूं। पति मेहराराम किराना दुकान चलाते हैं और हर मुश्किल समय में प्रेरित करते हैं। दो जुड़वां बच्चों की जिम्मेदारी के बीच खेल और परिवार का संतुलन साधना चुनौती थी, लेकिन संकल्प और परिवार के सहयोग से उन्होंने हर बाधा को पीछे छोड़ा। सीता कहती हैं कि मैं अपने देश के लिए खेलना चाहती हूं और भारत के लिए मेडल जीतकर तिरंगे को ऊंचा लहराना मेरा सबसे बड़ा सपना है।