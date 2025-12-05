भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग लापरवाह: एक कमरे में 5 क्लासें, जर्जर शौचालय, 4 में से 1 शिक्षक प्रतिनियुक्त

एक कक्ष में पांच कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाती टीचर (फोटो- पत्रिका)
भीलवाड़ा: झालावाड़ दुखांतिका के बावजूद शिक्षा विभाग सबक नहीं ले पाया है। पांसल रोड पर जवाहर नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालगंज के बच्चे और शिक्षक अब भी खतरे के साए में हैं। यहां चार कक्षा-कक्ष सील हैं। अन्य कक्ष के हालात भी ठीक नहीं हैं। बरामदा जर्जर होने के बाद बच्चे उसमें बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।
यहां की पढ़ाई के हालात यह हैं कि एक कक्ष में पांच कक्षाएं एक साथ बैठ रही हैं। शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन भी पढ़ाई और सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है। राजस्थान पत्रिका की टीम ने स्कूल की व्यवस्था टटोली तो चौंकाने वाले हालात देखने को मिले।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालगंज, जवाहर नगर स्कूल गत साल ही उच्च प्राथमिक स्कूल से सीनियर सेकेंडरी हाईस्कूल में क्रमोन्नत हुआ है। लेकिन यहां की तमाम व्यवस्थाएं चौपट हैं। अभिभावकों ने यहां की व्यवस्थाओं की शिकायत पत्रिका से की। पत्रिका ने व्यवस्थाओं को खंगाला तो यहां सब कुछ चौपट मिला।
झालावाड़ दुखांतिका के दौरान स्कूल का दर्द क्षेत्र के लोगों ने उठाया, लेकिन आधी अधूरी कार्रवाई हुई। समूचा भवन जर्जर है, लेकिन 4- 5 कमरे ही सील किए गए। स्कूल को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया। मजबूरी में यहां गिने चुने कक्षों में ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई हो रही है।
एक बड़े कक्ष में एक साथ कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। पांचों कक्षाओं के बच्चों को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। गुरुवार को स्कूल में 251 बच्चों का नामांकन था। शादियों के चलते आधे बच्चे ही स्कूल में मिले।
स्कूल भवन की पूरी चारदीवारी क्षतिग्रस्त है। सांझ ढलते ही असामाजिक तत्व स्कूल में घुस जाते हैं। कक्षाओं और लैब में तोड़फोड़ करते हैं। कई बार तो गेट ही तोड़ दिया। वॉशरूम में पाइप लाइन तोड़ देते हैं। वाईफाई के तार काट देते हैं। यहां अभी तक सात बार ताले टूट गए हैं।
यहां सात सदस्यीय स्टॉफ है। इनमें प्रिंसिपल, पीटीआई, चार शिक्षक और एक लिपिक है। लेकिन विडंबना यह है कि एक शिक्षक राजेश कांकरिया दो साल से प्रतापनगर स्कूल में ईवीएम स्टोर में प्रतिनियुक्ति पर है। इसी प्रकार एलडीसी दीपक चावला ने भी अन्यत्र प्रतिनियुक्ति करा ली, लेकिन उसे रिलीव नहीं किया गया।
बच्चों को चाहिए सुरक्षा: यहां की भवन व्यवस्था में सुधार और बच्चों की सुरक्षा की जरूरत है। स्कूल भवन को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है, यहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके बेहतर प्रयास किए गए हैं। पहले स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर का था, ऐसे में यहां विकास शुल्क लेने का रिवाज नहीं था। विकास शुल्क के रूप में अभी दस हजार रुपए का ही बजट है।
-चंद्रप्रभा चूंडावत, प्रिंसिपल
