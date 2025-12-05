भीलवाड़ा में शिक्षा विभाग लापरवाह: एक कमरे में 5 क्लासें, जर्जर शौचालय, 4 में से 1 शिक्षक प्रतिनियुक्त

बच्चों को चाहिए सुरक्षा: यहां की भवन व्यवस्था में सुधार और बच्चों की सुरक्षा की जरूरत है। स्कूल भवन को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है, यहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके बेहतर प्रयास किए गए हैं। पहले स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर का था, ऐसे में यहां विकास शुल्क लेने का रिवाज नहीं था। विकास शुल्क के रूप में अभी दस हजार रुपए का ही बजट है।

-चंद्रप्रभा चूंडावत, प्रिंसिपल