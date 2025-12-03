शिक्षक बनने का सुनहरा मौका: सीबीएसई ने शुरू की सीटीईटी-फरवरी के लिए आवेदन प्रक्रिया

सीटीईटी-2026 में दो पेपर आयोजित किए जाएंगे। इनके लिए पात्रता अलग-अलग है। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पदों के लिए तथा दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए होगी। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए शुल्क एक हजार रुपए तथा एससी-एसटी व दिव्यांग के लिए 500 रुपए होगा। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों पेपरों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में इस बार एनसीईआरटी आधारित समझ और पेडागॉजी (शिक्षण शास्त्र) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।