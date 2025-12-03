शिक्षक बनने का सुनहरा मौका: सीबीएसई ने शुरू की सीटीईटी-फरवरी के लिए आवेदन प्रक्रिया

Golden opportunity to become a teacher: CBSE begins application process for CTET-February
शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया अवसर दिया है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान सहित देशभर के इच्छुक अभ्यर्थी अब सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सीबीएसई की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस बार यह महत्वपूर्ण परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। देशभर के 136 शहरों में 236 परीक्षा केंद्र केंद्र बनाए गए है। परीक्षा 20 भारतीय भाषाओं में दी जा सकेगी।
इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। इन संस्थानों में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य सहकारी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।
सीटीईटी-2026 में दो पेपर आयोजित किए जाएंगे। इनके लिए पात्रता अलग-अलग है। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पदों के लिए तथा दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पदों के लिए होगी। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए शुल्क एक हजार रुपए तथा एससी-एसटी व दिव्यांग के लिए 500 रुपए होगा। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दोनों पेपरों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में इस बार एनसीईआरटी आधारित समझ और पेडागॉजी (शिक्षण शास्त्र) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
