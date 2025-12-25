हादसे में घायलों के लिए ‘देवदूत’ बने भीलवाड़ा के एनसीसी कैडेट्स

गुजरात से सवारियों से भरी एक बस तेज गति के कारण आबू रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई थी। बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और चीख-पुकार मची थी। उसी मार्ग से गुजर रहे 5 राज इंडेप कंपनी के कैडेट्स रुद्रप्रताप, हिमांशु, कुलदीप सिंह , मनोहर गुर्जर और रघुनंदन सिंह ने एक पल भी गंवाए बिना मोर्चा संभाला। जांबाजों ने बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला, उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। साथ ही, बाधित हुए ट्रैफिक को सुचारू करने में भी प्रशासन का सहयोग किया।