वीर बाल दिवस: भीलवाड़ा के 1.45 लाख विद्यार्थियों ने निबंध लिख दी साहिबजादों को श्रद्धांजलि

Veer Bal Diwas: 1.45 lakh students in Bhilwara paid tribute to the Sahibzadas by writing essays.
दसमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान और शौर्य की स्मृति में बुधवार को जिलेभर में 'वीर बाल दिवस' श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले की 910 शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए साहिबजादों के बलिदान को याद किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने न केवल निबंध और कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी साहिबजादों के इतिहास को समझा।
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) राजेन्द्र गग्गड़ ने बताया कि वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिले की कुल 910 स्कूलों में विशेष आयोजन किए गए। इसमें शिक्षा विभाग की मुस्तैदी के चलते 695 सरकारी विद्यालयों और 215 निजी शिक्षण संस्थानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण साहिबजादों के जीवन पर आधारित फिल्म 'चार साहिबजादे' रही, जिसे देखकर विद्यार्थी भावुक हो उठे और उनके त्याग से प्रेरणा ली।
आयोजित प्रतियोगिताओं में जिले के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सह-शैक्षणिक गतिविधियों के तहत हुए आयोजनों के आंकड़े विभाग ने जारी किए हैं। इस दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता में 1 लाख 45 हजार 418 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनके अलावा कविता में 35 हजार 857, वाद विवाद में 45 हजार 817 तथा डिजिटल प्रस्तुतियां में 7 हजार 968 छात्रों ने हिस्सा लिया।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग