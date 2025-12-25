वीर बाल दिवस: भीलवाड़ा के 1.45 लाख विद्यार्थियों ने निबंध लिख दी साहिबजादों को श्रद्धांजलि

दसमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान और शौर्य की स्मृति में बुधवार को जिलेभर में 'वीर बाल दिवस' श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले की 910 शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए साहिबजादों के बलिदान को याद किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने न केवल निबंध और कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से भी साहिबजादों के इतिहास को समझा।