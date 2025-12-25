शिक्षा और कौशल से संवरेगा बेटियों का भविष्य: सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा

कार्यशाला में जिले के 160 राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपलब्ध बजट के सही उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी छात्राओं को उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने की रणनीति तैयार की गई। प्रशिक्षकों को नई तकनीकों और शिक्षण विधियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) राजेंद्र गग्गड़, सहायक परियोजना समन्वयक दिनेश कोली और कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कोली ने भी अपने विचार साझा किए। स्माइल फाउंडेशन की ओर से मान सिंह शेखावत व जितेन्द्र सिंह शेखावत ने छात्रवृत्ति योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।