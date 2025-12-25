25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

शिक्षा और कौशल से संवरेगा बेटियों का भविष्य: सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा

भीलवाड़ा में आयोजित क्षमतावर्धन कार्यशाला

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 25, 2025

Education and skills will brighten the future of our daughters.

Education and skills will brighten the future of our daughters.

नई शिक्षा नीति के तहत अब विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ हुनरमंद बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सांसद दामोदर अग्रवाल ने स्किल इंडिया मिशन को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अग्रवाल बुधवार को शहर के एक निजी होटल में समग्र शिक्षा एवं स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय 'क्षमतावर्धन कार्यशाला' को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती है।

जरूरतमंद बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप की राह

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कल्पना शर्मा ने बताया कि जिले में व्यावसायिक शिक्षा ले रही ऐसी बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन तकनीकी या व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से इन बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

बजट और क्रियान्वयन पर हुआ मंथन

कार्यशाला में जिले के 160 राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपलब्ध बजट के सही उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी छात्राओं को उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने की रणनीति तैयार की गई। प्रशिक्षकों को नई तकनीकों और शिक्षण विधियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) राजेंद्र गग्गड़, सहायक परियोजना समन्वयक दिनेश कोली और कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कोली ने भी अपने विचार साझा किए। स्माइल फाउंडेशन की ओर से मान सिंह शेखावत व जितेन्द्र सिंह शेखावत ने छात्रवृत्ति योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / शिक्षा और कौशल से संवरेगा बेटियों का भविष्य: सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अरावली पर ‘अदालती’ संकट: रक्षा कवच की ऊंचाई पर छिड़ी जंग

Aravalli faces a 'legal' crisis: A battle erupts over the height of its protective shield.
भीलवाड़ा

महा-तेजी: रेकॉर्ड ऊंचाई पर सोना-चांदी, आम आदमी की पहुंच से हुआ बाहर

Massive surge: Gold and silver reach record highs, becoming unaffordable for the common man.
भीलवाड़ा

वीर बाल दिवस: भीलवाड़ा के 1.45 लाख विद्यार्थियों ने निबंध लिख दी साहिबजादों को श्रद्धांजलि

Veer Bal Diwas: 1.45 lakh students in Bhilwara paid tribute to the Sahibzadas by writing essays.
भीलवाड़ा

हादसे में घायलों के लिए ‘देवदूत’ बने भीलवाड़ा के एनसीसी कैडेट्स

NCC cadets from Bhilwara became 'angels' for those injured in the accident.
भीलवाड़ा

स्कूलों में आज से थमी शिक्षा की घंटी, 12 दिन का शीतकालीन अवकाश

School bells have fallen silent today, marking the start of a 12-day winter break.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.