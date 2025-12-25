महा-तेजी: रेकॉर्ड ऊंचाई पर सोना-चांदी, आम आदमी की पहुंच से हुआ बाहर

देश सहित प्रदेश के सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों ने अब तक के सारे रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों और भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते सोने और चांदी की कीमतों में लगी 'आग' थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को चांदी 2.23 लाख प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर बंद हुई, वहीं सोना 1.40 लाख प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर जा पहुंचा। कीमतों में इस अप्रत्याशित उछाल ने बाजारों की रौनक छीन ली है और शोरूम्स पर सन्नाटा पसर गया है।