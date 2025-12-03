कृषि आयुक्तालय की टीम ने भीलवाड़ा में पकड़ी अनियमितता; कंट्रोल रूम स्थापित

टीम ने निम्बार्क ऐजेन्सी पर स्टॉक को निर्धारित तिथि तक संधारित नहीं रखने और पोटाश डेविडेट फ्रोम मोलासिस को पीओएस मशीन में इंद्राज कराए बिना पाया। इस गंभीर अनियमितता के चलते फर्म की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार हिंदुस्तान सीड्स एंड फर्टिलाइजर के प्रतिष्ठान को बिल बुक को निर्धारित सरकारी प्रारूप में संधारित करने के कड़े निर्देश दिए गए।