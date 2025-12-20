निपुण मेले को लेकर वीसी पर सवाल: शिक्षक राज्य स्तरीय सम्मेलन में, वीसी से कौन जुडेगा

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने आदेश जारी कर सभी शिक्षा अधिकारी को वीसी में शामिल होने को कहा है। जबकि इसी दौरान बांसवाड़ा जिले के सागवाड़ा व उदयपुर के डबोक में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भाग लेने के लिए पहले ही वहा पहुंच चुके है। यह सम्मेलन 19 व 20 दिसंबर को हो रहा है। ऐसे में जमीनी स्तर पर यह सवाल उठने लगा है कि जब शिक्षक सम्मेलन में अधिकारी भाग ले रहे है तो वे अपने विद्यालयों में निपुण मेले की गतिविधियों की तैयारी को लेकर वीसी में कैसे शामिल हो सकते है। जबकि अगले दिन रविवार है।