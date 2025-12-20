मेक्सिको का 50 प्रतिशत टैरिफ: भीलवाड़ा टेक्सटाइल पर 200 करोड़ की मार

मेक्सिको की ओर से भारत से आयात होने वाले टेक्सटाइल उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से देश के टेक्सटाइल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। इसका सीधा और गहरा असर राजस्थान के टेक्सटाइल हब भीलवाड़ा पर पड़ेगा। टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू होते ही भीलवाड़ा से मेक्सिको को होने वाला लगभग 200 करोड़ रुपए का वार्षिक निर्यात पूरी तरह ठप होने की आशंका है। टेक्सटाइल उद्योग पहले ही अमेरीका की ओर से लगाए गए ट्रंप टैरिफ से जूझ रहा था, अब मेक्सिको के इस फैसले ने संकट और बढ़ा दिया है। मेक्सिको ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल सहित कई उत्पादों पर टैरिफ लगाया है। इसके चलते भीलवाड़ा से हर महीने 20 से 22 कंटेनर टेक्सटाइल निर्यात बंद हो जाएगा।