सरकारी स्कूलों में अब ‘फेस आईडी’ से होगी शिक्षकों की पहचान

निदेशालय के आदेश के अनुसार, स्कूलों में 'हमारे शिक्षक/कार्मिक' शीर्षक से एक बोर्ड लगाना होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की सही पहचान सुनिश्चित करना और शैक्षणिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। अक्सर यह शिकायतें आती थीं कि कई जगहों पर प्रतिनियुक्ति या अन्य कारणों से शिक्षकों की पहचान स्पष्ट नहीं होती थी, लेकिन अब फोटो और पद की जानकारी सार्वजनिक होने से व्यवस्था में सुधार होगा।