आधुनिकता की सर्दी में सिमटती रजाई संस्कृति

कभी सर्दियों की पहचान रही रुई से भरी भारी रजाइयों का चलन अब तेजी से खत्म होता जा रहा है। वर्षों तक सर्दी शुरू होने से पहले घर-घर में रजाई भरवाने की परंपरा रही, लेकिन आधुनिक जीवनशैली और बाजार में उपलब्ध रेडीमेड विकल्पों ने इस परंपरा को लगभग विलुप्ति की ओर धकेल दिया है। अब अधिकांश घरों में रजाइयों की जगह ब्लैंकेट और रेडीमेड कंबलों ने ले ली है। एक दशक पहले तक भीलवाड़ा शहर के सदर बाजार समेत कई इलाकों में रुई धुनाई और रजाई भरने की दर्जनों दुकानें सक्रिय रहती थीं। परिवारजन और कारीगर मिलकर दिनभर रजाइयां भरने के काम में जुटते थे। आज स्थिति यह है कि अधिकांश दुकानों पर ताले लटके हैं और रुई धुनाई का व्यवसाय लगभग समाप्ति पर पहुंच गया है। इस पेशे से जुड़े कारीगर अब दूसरे रोजगार की तलाश में भटक रहे है।